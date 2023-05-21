台中簽署醫療意願人數下降 議員：加強宣導善終的權利

台中市議員施志昌針對簽署預立醫療決定」或「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，指台中遠不如台北簽署人數；另安寧病房也比台南少，衛生局應加強，讓每個人有善終的權利。

中市衛生局長曾梓展表示，簽署AD與DNR的人數全國均呈現下滑的趨勢，一方面可能是受疫情影響，另因台北市的醫療豐富，有機會能跟家屬做更多說明，因此簽署量比起其他縣市更多。

施志昌表示，安寧療護最重要的，就是避免過度醫療的介入，在人生最後的階段可以減少因醫療帶來的痛苦。善終是每個人的權利，但很多人並不知道。結果過度的急救、長期昏迷插管、反覆進出急診等等，讓病人難以善終。

民眾可以簽署預立醫療決定（AD）」或「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書（DNR）」），「預立醫療決定書」除保障末期病人，還擴大到其他四種臨床條件病人，且拒絕醫療的範圍還包括，不接受鼻胃管灌食等延命措施範圍。 「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」僅針對末期病人，拒絕接受維生醫療以及心肺復甦術。

衛福部資料顯示，台中簽署AD與DNR的人數卻在下降，2019到2022年時簽署AD的人數別為945、776、643、916人；簽署DNR的人數2019年至2022年分別為11273、7232、7621、6178人，呈現長期下降的趨勢。

施志昌說，相較台北市不論簽署AD或是DNR的人數歷年都非常多，台北市111年簽署AD的人數為4707人，簽署DNR的人數為10639人，相差非常多。

施志昌也指出，關於安寧病床的數量，台中有待加強。台中的醫療資源不論從醫學中心的數量或是醫院的數量上來看，僅次於台北市，但安寧病床的數量與人口數比，卻只佔全台第三，第一是台南市，每1.73萬人有一個床位，第二是台北市，每1.9萬人有一個床位，台中每2.57萬人才有一個床位。