快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

台中簽署醫療意願人數下降 議員：加強宣導善終的權利

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌與林祈烽要求衛生局，加強宣導讓民眾了解「善終」的權利。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌與林祈烽要求衛生局，加強宣導讓民眾了解「善終」的權利。圖／施志昌提供

台中市議員施志昌針對簽署預立醫療決定」或「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，指台中遠不如台北簽署人數；另安寧病房也比台南少，衛生局應加強，讓每個人有善終的權利。

中市衛生局長曾梓展表示，簽署AD與DNR的人數全國均呈現下滑的趨勢，一方面可能是受疫情影響，另因台北市的醫療豐富，有機會能跟家屬做更多說明，因此簽署量比起其他縣市更多。

施志昌表示，安寧療護最重要的，就是避免過度醫療的介入，在人生最後的階段可以減少因醫療帶來的痛苦。善終是每個人的權利，但很多人並不知道。結果過度的急救、長期昏迷插管、反覆進出急診等等，讓病人難以善終。

民眾可以簽署預立醫療決定（AD）」或「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書（DNR）」），「預立醫療決定書」除保障末期病人，還擴大到其他四種臨床條件病人，且拒絕醫療的範圍還包括，不接受鼻胃管灌食等延命措施範圍。 「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」僅針對末期病人，拒絕接受維生醫療以及心肺復甦術。

衛福部資料顯示，台中簽署AD與DNR的人數卻在下降，2019到2022年時簽署AD的人數別為945、776、643、916人；簽署DNR的人數2019年至2022年分別為11273、7232、7621、6178人，呈現長期下降的趨勢。

施志昌說，相較台北市不論簽署AD或是DNR的人數歷年都非常多，台北市111年簽署AD的人數為4707人，簽署DNR的人數為10639人，相差非常多。

施志昌也指出，關於安寧病床的數量，台中有待加強。台中的醫療資源不論從醫學中心的數量或是醫院的數量上來看，僅次於台北市，但安寧病床的數量與人口數比，卻只佔全台第三，第一是台南市，每1.73萬人有一個床位，第二是台北市，每1.9萬人有一個床位，台中每2.57萬人才有一個床位。

DNR 北市 施志昌

延伸閱讀

蔡其昌爭取中央補助700萬經費 整修外埔、后里破損農路

乘客按緊急按鈕程序 中捷將修正SOP加強宣導

台中市府提海岸九大旗艦計畫 先規畫遊艇港

中捷事件議員要求檢討 總經理脫口「我們倒楣」隨即改口致歉

相關新聞

影／台中梧棲排水溝又見千尾魚群死發惡臭 民眾質疑有廠商偷排廢水

台中市梧棲區梧棲大排水溝魚群常暴斃，中華路橋西側今天又見數千尾魚群死亡，發出惡臭，地方居民苦不堪言，居民懷疑有不肖廠商偷...

台中大里德芳路一段拓寬 市府：分段持續爭取中央補助

台中市議員張芬郁今質疑，大里區德芳路一段拓寬延宕多年，拓寬經費逐年增加，建設局以分階段拓寬進行，上月提報內政部爭取補助，...

超可愛！南投埔里公仔樂園 竟出自剪黏匠師之手

南投埔里傳統剪黏匠師許富順將水泥雕塑結合彩繪，以老虎、貓、柴犬等動物為主題創作超多水泥彩繪公仔，日前因工作室整修，將公仔...

魚木滿樹金黃花朵 台水11區處秘境美不勝收

彰化市台水公司第11區管理處「後花園」秘境裡，除歷史建築不老泉外，還種有兩棵樹齡約百年的台灣原生種「魚木」，目前雌株現已...

4000輛計程車未保旅客險 中市府：6月15日起最高罰3萬

交通部公告計程車客運業應投保每名乘客新台幣150萬元以上旅客責任險，今年6月15日生效。台中市政府交通局表示，全市有82...

觀光旅運再升級 南投「台灣好行」7月新增3路線

南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線，縣府表示，今年7月再新增日月潭溪頭、雙龍、瑞龍瀑布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦