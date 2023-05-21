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南投41派出所夜間無人 許淑華：10月起恢復值勤

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣有41處派出所合署辦公，夜間因無人值勤而熄燈，引發治安疑慮；縣府爭取警力，已有12所恢復夜間值勤。記者江良誠／攝影
南投縣有41處派出所合署辦公，夜間因無人值勤而熄燈，引發治安疑慮；縣府爭取警力，已有12所恢復夜間值勤。記者江良誠／攝影

南投縣因派出所合署辦公，有41個派出所夜間熄燈無人值勤，埔里、仁愛接連發生斷掌案、槍擊命案，縣議員吳國昌說，派出所熄燈後，偏鄉居民對安全更憂心。縣長許淑華說，會向警政署爭取補足警力，目前已有12處派出所恢復夜間值勤，10月起所有派出所都會恢復。

南投縣警局為讓員警服勤時間符合法令規定，去年整併偏遠地區派出所改採合署辦公，非主力派出所夜間撤除警力，引發偏鄉居民不滿，認為影響當地治安。

縣議員吳國昌、唐曉棻說，埔里鎮月初發生柯姓男子遭人斷掌，斷掌並遭丟棄在南投、台中交界；17日晚間仁愛鄉力行產業道路又發生槍擊案造成3死，這些地點都在偏遠地區；偏鄉居民原本就對治安憂心，近來又發生重大社會案件，派出所夜間無人值勤，已產生治安不良影響。

許淑華說，南投縣編制警力1610人，去年底警力1523人，需補足87名警力，在警力不足下實施合署辦公，有41個派出所夜間無人值勤；為了保證員警充分休息和治安需求，縣府編列預算，在3年內爭取補足87名警力缺額。

她說，今年已有20多名員警透過分派或請調回南投服務，有12個派出所已經恢復夜間值勤；她特別向警政署反映，南投縣偏遠部落特別多，許多長輩夜間看到派出所熄燈會擔心，觀光地區派出所夜間更需有警力值勤。

許淑華表示，在縣府積極爭取下，警力補充陸續到位，今年10月41個派出所夜間都能恢復員警值勤，警方也會和地檢署密切合作，強化南投治安，讓鄉親都能安心生活。

南投 許淑華 偏鄉

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