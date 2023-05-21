台中5幼托施工 恐趕不上8月開學

台中市增設幼托資源，原訂今年8月開學的5所公幼或非營利幼兒園，因為室內裝修或工程等問題，目前正在趕工中，恐趕不上開學日。台中市教育局表示，這5校分別在大里、外埔、大雅、大甲與東勢等處，將督導工程以便如期完工，若真的來不及，將安排替代空間上課，不影響受教權。

民進黨議員李天生說，益民非營利幼兒園預計8月開學，目前招生4班120名幼兒，可是室內裝修工程目前正在發包階段，怕趕不上8月開學日，影響幼兒入學權益，盼市府處理。

除此之外，大雅國小附設幼兒園、大甲冬明國小附幼、東勢明正國小附幼等，以及外埔非營利幼兒園工程，目前都在工程最後階段，地方也憂心會趕不上開學日，影響孩子受教權益。

教育局表示，益民非營利幼兒園預計8月開學，但國教署今年4月18日才核定室內裝修補助經費，近日工程將招標，將督導完成室內工程與教學設施，若無法如期完工，將安排到益民國小教室上課，仍如期開學。

教育局表示，外埔非營利幼兒園、大雅、冬明、明正國小等附幼工程，都在最後收尾階段，若工程延誤，也會安排幼兒入學，不影響受教權。