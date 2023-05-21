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虎年人口低潮期 彰化32國小新生個位數

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣人口「跌跌不休」，今年小一新生人數再度跌破1萬人，只剩下9605人，彰化縣內174所國小中，有86校僅有1班新生，新生個位數的共有32校。縣府預估，今年生肖是「虎尾、兔頭」，明年小一新生人數可望回升。

彰化縣小一新生陸續報到，縣府統計，2019年小一新生人數1萬21人，2020年9468人，2021年1萬20人，2022年1萬281人，今年9605人；下學年開學日之前新生都可以報到，人數應還會增加，受虎年生肖影響，今年是虎年人口最低潮期，明年新生人數可望觸底反彈。

彰化縣扣除4所9年制國中、小學，六年制小學170所，半數國小的新生人數未滿28人、僅有1班，已知1班新生中，新生人數個位數的又占3分之1，這些國小絕大多數全校總學生數，剛好跨過被廢校的底限，讓教職員暫鬆一口氣，仍積極拜訪學區家長，別讓子女越區到大校入學。

新生人數攸關小校存廢，彰化縣訂出國小全校人數低於40人，評估未來5年學區內新生人數、學校和鄰近學校的交通距離、學校與社區互動等狀況，作為裁併校和停招參考。

本學年被列停招及裁併校的國小名單的學校有潭墘、美豐、僑義、長安、德興國小，縣府舉行教育審議委員會，已決議潭墘國小自下學年起停招，截至目前為止，美豐國小等4校的全校學生人數仍未達40人，也有廢校風險。

教育界人士表示，潭墘國小廢校案鬧得沸沸揚揚，學童寫信向總統、監察委員陳情，2名監委近期到潭墘國小調查廢校有無行政疏失；若監委查出缺失後，是否能讓縣府暫緩執行廢校決策？仍有待觀察。

廢校 潭墘國小

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