大客車駕駛荒！中彰投苗通勤月票7月1日上路 大場徵才來了

迎接疫情解封，以及中彰投苗通勤月票方案7月1日上路，中部客運業者因應駕駛 員荒，今天的中部大客車駕駛擴大徵才活動共有23家業者設攤，招募533個職缺，由於薪水不錯，且符合獎勵方案可領近14萬元補助，吸引數百名民眾應徵。

交通部公路總局台中區監理所今舉辦「職得運轉、開薪就業」大客車駕駛擴大徵才招募活動，吸引中彰投23家客運、遊覽車業者設攤，提供533個職缺。

公路總局局長陳文瑞說，過去三年受疫情影響，大客車駕駛員大量流失，如今疫情解封，國內與國際觀光客一直在增加，公路總局審查通過中彰投苗通勤月票方案，預計7月1日上路，屆時搭乘公車、客運的民眾增加，協助客運業者找回流失的營業大客車駕駛。

新冠疫情三年多以來，影響民眾搭乘客運、遊覽車，導致客運路線或班次縮減，駕駛人才外流轉職物流業或其他行業，隨著疫情趨緩、新冠肺炎已降為第4類，輕症無須通報，客運乘客回流，營運逐漸恢復正常，駕駛需求夯。

客運業者表示，目前客運駕駛起薪至少4萬元，若加上加班與其他獎勵金，月入6萬元不是夢想，也非常歡迎領有大客車駕照者投入客運駕駛工作。

台中區監理所表示，根據公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案，今年2月17日至3月16日期間未擔任大客車駕駛人，且透過就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿3個月，即享受訓補助、生活津貼、就業獎勵金，最高可領取補助費用近14萬元。