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彰化建縣300年 首檔國際藝術交流展今開幕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「旭日東昇-東亞藝術交流展」今開幕，縣長王惠美昨與日本IFA國際美術協會先簽署合作備忘錄，並對展覽內容先睹為快。圖／縣政府提供
「旭日東昇-東亞藝術交流展」今開幕，縣長王惠美昨與日本IFA國際美術協會先簽署合作備忘錄，並對展覽內容先睹為快。圖／縣政府提供

彰化縣政府和日本IFA國際美術協會簽署合作備忘錄，將從明（2024）年起進行常態性的聯合展覽，「旭日東昇-東亞藝術交流展」今天先登場，為彰化縣推展國際永續交流打開第一扇門。

台日常態性藝術交流，昨在策展人粘信敏、展出藝術家駒井春樹、Nattanon Baiphowongse、劉俊志等人見證下，先由縣長王惠美與日本IFA國際美術協會會長金原芳山簽署合作備忘錄，今副縣長林田富代表王惠美主持展覽開幕典禮，並表示，過去3年新冠疫情衝擊國際交流，縣府突破難關和籌備近兩年策畫東亞藝術交流展，將以多元面向呈現給愛好藝術的彰化鄉親，並藉展覽促進台灣、泰國和日本之間的文化藝術的交流。。

日本IFA國際美術協會長金原芳山說，今年適逢彰化建縣300周年，策畫東亞藝術交流展結合台灣、泰國、日本藝術家一起展出作品是他的榮幸，並期待透過國際交流增進友好關係。

「旭日東昇-東亞藝術交流展」源起於畫家粘信敏個展，無私的連結日本藝術界，從這次展覽開始就邀請日本、泰國、台灣的藝術家，展出書法、動漫、水性媒材、複合媒材和攝影等五大類別創作，未來輪流到台灣、大阪美術館展覽，彰化縣將 把磺溪美展優秀作品送到日本展出。

「旭日東昇-東亞藝術交流展」今開幕，副縣長林田富和藝術家共同主持展覽開幕典禮。記者簡慧珍／攝影
「旭日東昇-東亞藝術交流展」今開幕，副縣長林田富和藝術家共同主持展覽開幕典禮。記者簡慧珍／攝影

日本 藝術家

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