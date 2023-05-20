520結婚登記大熱門 台中387對六都第一！這天更多人選

今天是諧音「我愛你」的5月20日，也是登記結婚的熱門日。台中市民政局統計，今天雖非傳統習俗宜嫁娶的好日子，但預定或預約今天結婚登記的新人總共有387對，總數在六都第一。民政局長吳世瑋說，傳統看好日子的習俗仍有人重視，但像是520或西洋情人節214，已成為新人結婚登記的熱門時段。

來自高雄、屏東的陳先生、黃小姐，在西屯戶政所結婚登記，生效日訂在今天5月20日。兩人曾是高中同學，在台中讀大學，畢業後從同學成為情人，兩人留在台中北屯就業地區，今天互許終身登記結婚。黃先生說，選在520登記結婚，主要也是「聽某嘴」，未來老婆的話要使命必達。

來自法國的GUENOLE ALIZARD在台工作多年，與在語言中心學英文的品秀相識相戀多年，原本女方母親不贊成兩人交往，但GUENOLE ALIZARD美周從南投來台中約會，也常陪女方母親聊天，誠心打動丈母娘，兩人選擇在520互許跨國婚姻，宣誓「我愛你永誌不渝」。

台中市民政局統計，台中市結婚率六都第一，疫情前每年結婚對數約1.7萬多對，疫情後降為1.5萬多對，今天520預約登記結婚對數387對，新北356對、台北248對、桃園197對、台南100多對、高雄354對，台中榮登六都第一。

吳世瑋表示，520非農曆宜嫁娶日，但不影響登記結婚意願，今天因為是假日，需要事先預約登記，也可以在假日前3天工作日先辦手續，預約在假日期間生效，今天總登記對數387隊，指定今天生效的有169對，預約登記有218對。