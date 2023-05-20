快訊

執法過當？「台版浩克」大鬧超商遭痛打畫面曝光 警還原現場

「2019被鬥到喊別用國家機器」 謝龍介反嗆賴清德：民進黨有自由DNA？

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

520結婚登記大熱門 台中387對六都第一！這天更多人選

聯合報／ 記者洪敬浤余采瀅／台中即時報導
520結婚登記大熱門！來自法國的語言教師與台灣女孩選在今天登記結婚，宣誓永誌不渝。圖／台中市民政局提供
520結婚登記大熱門！來自法國的語言教師與台灣女孩選在今天登記結婚，宣誓永誌不渝。圖／台中市民政局提供

今天是諧音「我愛你」的5月20日，也是登記結婚的熱門日。台中市民政局統計，今天雖非傳統習俗宜嫁娶的好日子，但預定或預約今天結婚登記的新人總共有387對，總數在六都第一。民政局長吳世瑋說，傳統看好日子的習俗仍有人重視，但像是520或西洋情人節214，已成為新人結婚登記的熱門時段。

來自高雄、屏東的陳先生、黃小姐，在西屯戶政所結婚登記，生效日訂在今天5月20日。兩人曾是高中同學，在台中讀大學，畢業後從同學成為情人，兩人留在台中北屯就業地區，今天互許終身登記結婚。黃先生說，選在520登記結婚，主要也是「聽某嘴」，未來老婆的話要使命必達。

來自法國的GUENOLE ALIZARD在台工作多年，與在語言中心學英文的品秀相識相戀多年，原本女方母親不贊成兩人交往，但GUENOLE ALIZARD美周從南投來台中約會，也常陪女方母親聊天，誠心打動丈母娘，兩人選擇在520互許跨國婚姻，宣誓「我愛你永誌不渝」。

台中市民政局統計，台中市結婚率六都第一，疫情前每年結婚對數約1.7萬多對，疫情後降為1.5萬多對，今天520預約登記結婚對數387對，新北356對、台北248對、桃園197對、台南100多對、高雄354對，台中榮登六都第一。

吳世瑋表示，520非農曆宜嫁娶日，但不影響登記結婚意願，今天因為是假日，需要事先預約登記，也可以在假日前3天工作日先辦手續，預約在假日期間生效，今天總登記對數387隊，指定今天生效的有169對，預約登記有218對。

民政局統計，比520更夯的結婚登記日是西洋情人節，台中市民政局統計，今年2月14日情人節當天有406對登記結婚，另外農曆年前也是熱門時段，農曆年前一周有406對登記，傳統農曆鬼月登記數略減，去年全月登記對數480對；台中市平均每月登記結婚對數1360對，平均每天約45對。

520結婚登記大熱門！陳先生、黃小姐在台中西屯戶政所登記結婚，指定今天5月20日生效。圖／台中市民政局提供
520結婚登記大熱門！陳先生、黃小姐在台中西屯戶政所登記結婚，指定今天5月20日生效。圖／台中市民政局提供

結婚 520 台中市

延伸閱讀

疫情解封首次520 嘉市35對新人登記獲贈市長賀卡金鏟子

520逢假日 陸民政機關「為愛加班」開放新人登記結婚

2880萬元興建竹林公墓納骨牆 千格骨灰櫃位安頓祖靈

520結婚登記日中市加碼贈好禮 「這一招」避開登記人潮

相關新聞

中捷惹眾怒／事故究責燒進台中市府 失言、危機處理出了什麼問題？

台中捷運日前發生鄰近工地吊臂砸入軌道事件，「天降橫禍」震驚國內軌道界，從中央到地方都啟動檢討機制，究責的熊熊烈火燒向台中市府，要負主要過失責任的建商興富發公司，在這場公安風波中異常低調，似乎未成為究責靶心，六都民調高滿意度的盧秀燕市府，這次危機處理到底出了什麼問題？

大客車駕駛荒！中彰投苗通勤月票7月1日上路 大場徵才來了

迎接疫情解封，以及中彰投苗通勤月票方案7月1日上路，中部客運業者因應駕駛 員荒，今天的中部大客車駕駛擴大徵才活動共有23...

彰化建縣300年 首檔國際藝術交流展今開幕

彰化縣政府和日本IFA國際美術協會簽署合作備忘錄，將從明（2024）年起進行常態性的聯合展覽，「旭日東昇-東亞藝術交流展...

南投縣政府暑期工讀直播抽籤 112名大專學生月薪26.4K

南投縣政府「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」今天網路直播抽籤作業，今年共有345人報名，有342人符合資格，在政風人員監...

520結婚登記大熱門 台中387對六都第一！這天更多人選

今天是諧音「我愛你」的5月20日，也是登記結婚的熱門日。台中市民政局統計，今天雖非傳統習俗宜嫁娶的好日子，但預定或預約今...

Chill！豐原漆藝館闖關領禮物、聽音樂 今前100名送野餐墊

一起來野餐、闖關、聽音樂！今天上午9點，台中市豐原漆藝館前方大草坪舉辦「有愛無框 親子藝起來」活動，現場規劃中正公園與蝴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦