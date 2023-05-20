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Chill！豐原漆藝館闖關領禮物、聽音樂 今前100名送野餐墊
一起來野餐、闖關、聽音樂！今天上午9點，台中市豐原漆藝館前方大草坪舉辦「有愛無框 親子藝起來」活動，現場規劃中正公園與蝴蝶觀察體驗導覽、親子闖關活動，前100名民眾贈送野餐墊1份，歡迎親子到場放鬆Chill周末。
豐原區公所區長洪峰明表示，豐原漆藝館每年配合國際博物館協會（ICOM）舉辦「518國際博物館日」相關慶祝活動，今天在豐原漆藝館內舉辦「漆藝之美-陳清輝師生聯展」、中正公園地理十景導覽，以及蝴蝶觀察體驗導覽等親子共遊主題，館內環境相當舒適。
戶外大草皮舉辦性別平等宣導趣味闖關遊戲、藝文表演、親子音樂共享、創意DIY活動等活動，闖關能獲得限量精美禮物，上午8點30分起，前100位民眾即贈送野餐墊1份，歡迎親子到場放電，享受悠閒周末。
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