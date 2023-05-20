南投無法設醫學中心 議員舉牌抗議促修法

南投縣醫療資源不足，多名議員昨在議會爭取爭取設立醫學中心，衛生局長陳南松表示依醫療法，每200萬人口才得設立，南投無法設立，引起議員炸鍋舉牌抗議。縣長許淑華說，將串連偏鄉縣市要求中央修改法令，讓偏鄉居民享有平等的就醫資源。

南投縣議員簡千翔、林儒暘質詢，南投沒有醫學中心，大病只能到外縣市治療，曾有親友到地方醫院就診，醫師說沒問題，隔幾天惡化轉送台中，不幸死亡；提升醫療資源要讓人有感，不光是增加病床數，還要提升醫療設備和人力。

陳南松說，台中、彰化、南投屬於中區醫療區，設立100床以上醫院得提報中央許可；根據醫療法，各級醫療區域每200萬人口數，得評定1家合格醫學中心，中彰投3縣市人口數454萬人，目前台中、彰化共4家醫學中心，南投無法再申請設立。

議長何勝豐表示，過去5任縣長都爭取設立醫學中心，財團或醫院是否願意是一回事，政府怎能禁止南投爭取設立大型醫院？這項規定對偏鄉縣市不公平，繳同樣的健保費，大病只能去外縣市就醫，根本是差別對待。

10多名議員舉牌抗議，南投縣議會決議，要求縣府行文給衛福部，修改醫療法對醫學中心的限制。

許淑華說，醫療產業不是自由市場，由中央統籌分配，依法中區醫療網大型醫學中心額度已滿，但縣府會依議會決議，行文向中央建議修法。

她認為，醫學中心進駐無法解決南投醫療問題，引進醫學中心的資源，形成區域醫療網絡，才是務實做法。