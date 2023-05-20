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養禽場禽舍改建 最高補助千萬

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化報導

中央補助養禽場禽舍升級改建，最高補助上千萬元，彰化縣農業處表示，農委會5月核定補助，但申請只到5月底，彰化縣是養禽大縣，目前僅9場提出申請，呼籲盡快提出。不過，養雞業者說，萬物皆漲，中央補助改建，自己也要拿錢出來，加上密閉水簾禽舍改建得裝空調，未來電費可觀，大家都在觀望。

農業處長邱奕志說，彰化養雞、水禽總數2936萬隻，產值約258億元，屬於國內重要禽肉、蛋產地，飼料上漲、禽流感、氣候變化等因素，整體飼養成本提高，中央預計投入30、40億元推動產業升級，禽舍改建計畫補助金額達3.3億元。

縣府表示，今年補助項目為規模5萬隻以下的傳統開放式禽舍，中央補助改建費用一半，若改為非開放式禽舍，全國預計補助60場，最多補助至450萬元，若改為改建為密閉水簾禽舍，最多補助至1千萬元，預計補助6場。

縣府表示，農委會5月核定補助計劃，但申請時間只到5月底，縣府加緊舉辦說明會，目前僅9件申請案，不過電話詢問的尚有10幾場業者。縣長王惠美呼籲，把握期限前提出申請，改善家禽生產環境，並能促進產業升級。

陳姓蛋農表示，現在物價皆漲，近日養雞場更換雞籠，5萬隻雞花費300萬元，雞舍升級後更換各項設備，勢必動輒千萬元，升級還要裝空調，電費可觀；雞農核算後，都沒打算斥資上千萬元升級。

農委會 禽流感

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