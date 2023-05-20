疑排水出狀況 鹿港天后宮又淹水

國定古蹟彰化鹿港天后宮上月因大雨泡水，昨天下午雨勢不大，但天后宮正殿前丹墀竟然淹水，廟方懷疑與排水系統有關。文化部文資局正規畫修復鹿港天后宮，廟方希望將排水系統納入規畫，否則百年古蹟得持續面臨淹水威脅。彰化縣文化局表示，將向文資局反映，並邀請公所研商整體評估。

鹿港天后宮總幹事劉家汶說，昨天中午下了場大雨，沒多久雨勢轉小，照理說雨量不大，正殿前丹墀竟又淹水，廟方緊急調度多個馬達，但雨不大，附近鹿港老街、廟口商圈也沒淹水，卻只有天后宮正殿前淹水。

「20年來從沒像今年這樣。」劉家汶說，過去天后宮僅有數年前淹過水，當時廟口商圈也都淹水，但今年只要下雨，正殿前丹墀幾乎都會淹水，上月暴雨不僅廟埕淹水，連太歲廳內都淹水，懷疑是排水系統堵塞，讓信徒擔心。

鹿港天后宮因921地震受損，正殿有鋼柱結構加固，文化部文資局正規畫修復工程規畫，廟方表示，希望把排水設施納入整修計畫，否則只修主體建築，難保建築未來不會受淹水損害，已有部分壁畫因牆壁滲水而剝落。

鹿港天后宮主委張偉東表示，天后宮修繕前，媽祖神像得移到臨時行宮，腹地要夠廣，才能因應假日與慶典香客人潮，行宮不要離太遠，以免商圈生意受影響，地方建議設在相鄰的中央廣播電台鹿港分台。

彰化縣文化局長張雀芬表示，天后宮是國定古蹟，由文資局主導修復工程、縣政府協助，將評估積淹水等問題，與中央協議修復計畫；修復前先設好臨時行宮，才能進行工程，目前行宮所在還在協商中。