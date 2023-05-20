中市交通罰鍰連年超收車禍不減 議員批懲罰式交通

台中市交通罰鍰連年超收，近3年每年實收超過20億元，但交通事故數不減，議員批評「懲罰式的交通」無助改善交通安全，要求提撥12%罰金收入，專款專用於改善交通環境。警方說，每月道安會報都會列管交通工程，提升行人安全，罰金收入12%都已用於交通改善。

民進黨議員陳俞融說，台中市交通罰鍰收入，近年歲入編列15.8億元，但2020年實收21.2億元、2021年22.9億元、2022年25.5億元，不過交通事故數未減反增，可見一味開單取締無助於改善交通，應跨局處合作，改善交通工程作起，才能真正改變「行人地獄」。

議員表示，依「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，每年罰鍰收入應至少提撥12%，作為交通執法與交通安全改善經費，以去年實收的交通罰鍰總數25.5億元，就要提撥3.06億；市府目前把罰鍰全部繳庫，應提撥專款用於改善交通安全。

警察局長李文章表示，市府兩周前已召開行人安全的跨局處專案會議，結合交通局、建設局、警察局等，警察局也會全力保障行人安全；取締交通違規或科技執法等，希望民眾遵守交通規則，絕非以裁罰為目的。

市警局表示，市府每月由市長召開道安會報，統計至今年4月，已列管交通工程查報提升行人交通工程設施共304處，其中行人穿越道改善工程共194處、其他改善工程共110處。

另外，每年罰單收入的12 %皆會作為交通改善經費，由相關局、處各自編列預算，非僅有執法設備或器材，市府會持續積極改善交通環境。