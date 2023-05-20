機車違規變汽車 烏龍罰單錯誤百出

交通違規收罰單天經地義，但如果收到烏龍罰單或錯誤百出，恐怕會惹民怨。議員質詢，台中市去年有245張烏龍罰單，民眾申訴成功的有880件，有機車騎士收到的罰單寫「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」，讓人啼笑皆非。警察局長李文章表示，將加強員警執勤教育，開單錯誤的員警將申誡處分。

台中市警局交通大隊統計，前年交通舉發總件數178.89萬件，民眾申訴撤銷806張，撤銷率0.05%，員警舉發錯誤撤銷203張、撤銷率0.01%，去年舉發總件數197.25萬張，民眾申訴撤銷880張、0.04%，員警舉發錯誤撤銷245張、0.01%。

民進黨議員李天生說，員警攔查交通違規後，以行動電腦查詢違規人資料，拿出罰單以手寫方式開單，每張罰單要花5至10分鐘，時間匆忙加上現場嘈雜，民眾不耐煩或有脾氣，罰單常字跡潦草，甚至出現開錯單等狀況，常引起民怨。

議員表示，去年有民眾在大里違規，騎機車轉彎未打方向燈被警察攔查，罰單後違規事實卻成了「『汽車』駕駛人未依規定打方向燈」，民眾投訴明明是騎機車，卻寫成汽車駕駛人，罰單寫錯能不能不繳罰鍰？

李天生質疑，去年交通罰單員警錯誤舉發245件、民眾申訴成功撤單880件，件數雖然都不多，民眾收到很傻眼，烏龍罰單也要繳，讓人更氣，提撤銷曠日廢時，都會增添民怨；建議可增加電子罰單，避免書寫錯誤。

李文章說，罰單電子化是警方推動政策，目前攜帶式印表機數量有499台，今年會再添購120台，數量足夠線上巡邏員警使用。

交大統計，員警舉發錯誤的主要原因，包含引用法條錯誤、違規事實舉發有誤、車牌與車型廠牌不符、重複舉發等。市警局表示，每年7月會舉行交通違規取締講座，平時會請各單位加強督導。