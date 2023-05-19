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中職／史無前例！兄弟4投接力「無安打比賽」 殲滅悍將打線

可愛又英勇 中市特搜犬鐵雄、腿腿、本丸將退役

中央社／ 台中19日電

台中市特搜犬鐵雄、腿腿因參與多次救災，可愛又英勇的形象，深獲民眾喜愛。台中市消防局今天表示，鐵雄、腿腿、本丸3隻搜救犬今年度將退役；明年度也有4隻警犬將退役。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，國民黨籍台中市議員吳瓊華指出，台中市搜救犬發揮所長，多次參與國內、國際救災，其中，鐵雄已經10歲了，其他搜救犬也介於6至10歲間，相對都是高齡化的搜救犬。

吳瓊華表示，高齡化的搜救犬，要求應給予好的退場機制，在搜救犬及警犬退休後，市府應該銜接更年輕優秀犬隻，進行職務上訓練，培養最佳訓練年齡、身心狀況機能優質搜救犬。

消防局長孫福佑表示，目前局內編制共有9隻搜救犬，日前再由緝毒犬培育中心育種引進4隻新犬進行培訓，總數來到13隻，搜救犬7歲後經搜救犬隊評估，如無法勝任會依「台中市政府消防局特搜大隊搜救犬隊搜救犬選用與退（除）役執行辦法」辦理除役；今年度預計除役鐵雄、腿腿、本丸3犬隻。

警察局長李文章表示，警局原編制有9隻警犬服役，日前再由警察大隊與緝毒犬培育中心引進3隻新進警犬，總數12隻，均已訓練成為緝毒犬；107年創隊的4隻警犬，TINY、PINKY、CANDY、BOBBY，均已6歲，預計明年度退休。警察局指出，退役警犬原則上由領犬員優先領養，若領犬員無法領養，會開放民眾報名認領。

搜救犬 警犬 台中市

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