鹿港天后宮今天又淹水 盼排水整治一併納入百年整修計劃

國定古蹟彰化鹿港天后宮今天又淹水了，下午雖雨勢不大，天后宮的正殿前丹墀竟淹水，懷疑與當地排水系統有關，文化部文資局目前正在進行鹿港天后宮修復工程規畫，廟方也希望能將排水系統整修一併納入，否則百年古蹟會不斷面臨淹水威脅。

鹿港天后宮總幹事劉家汶說，今天中午下了一場大雨，一下子就又轉小，照理說雨量不是很大，但天后宮正殿前丹墀竟又淹水，廟方緊急用好幾個馬達一起抽水，因為雨不大，附近鹿港老街、廟口商圈也沒淹水，只有天后宮正殿前淹水。

「20年來從沒像今年這樣」劉家汶說， 20年來天后宮僅有幾年前一次淹水，當時因暴雨廟口商圈也都淹水，以往天后宮並不會淹水，但今年只要下雨，正殿前丹墀幾乎都會淹水，上個月的暴雨鹿港天后宮不僅廟埕淹水，連太歲廳內都淹水，懷疑是排水系統堵塞，很多信徒都很耽心。

鹿港天后宮在921地震後受損，正殿即有鋼柱結構加固，百年古蹟需整修，文化部文資局正在進行修復工程規畫，期末報告預計最快今年底出爐，如今經常淹水，廟方也希望把排水設施一併納入整修計劃內，否則只修天后宮主體建築，難保建築未來會受淹水損害，目前已有部分壁畫因牆壁滲水也有剝落情形。

鹿港天后宮主委張偉東表示，鹿港天后宮百年來最近一次的大整修完成於1927年，直到921大地震天后宮被震損，包括正殿的屋脊龜裂、屋瓦錯移剝落等，正殿還需以鋼柱結構加固，文資局等專家粗估未來可能要花5 到8年才能完成分期修繕。

張偉東說，天后宫修繕前，媽祖神像等得先移到臨時行宮，考量到腹地要夠廣，才能因應假日、媽祖生前後經常數萬名的進香團和香客等，也希望行宮不要離目前天后宮商圈太遠，以免造成商圈生意受影響，地方建議行宮可移到相鄰的中央廣播電台鹿港分台。

不過中央廣播電台鹿港分台也已登錄為文化景觀，目前閒置中，張偉東說，如果鹿港天后宫修復案年底審查通過，明年可同時進行發包工程和遷移行宮事宜，最快應可以在2025年農曆3月媽祖生後將媽祖神像移駕到行宮安座，不過能否讓鹿港分台做為臨時行宮，還需文資局和彰化縣政府協助。