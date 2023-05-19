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林淑雅中捷事故罹難 友人發起靜默繞中市府追悼1小時

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
靜宜大學法律系助理教授林淑雅在台中捷運事故中罹難，林淑雅生前友人、社運工作者楊宗澧今天發起「靜默繞行市府」活動，參與者自今天起，往後周一至周五傍晚六點，靜默繞行中市府周邊1小時。記者余采瀅／攝影
靜宜大學法律系助理教授林淑雅在台中捷運事故中罹難，林淑雅生前友人、社運工作者楊宗澧今天發起「靜默繞行市府」活動，參與者自今天起，往後周一至周五傍晚六點，靜默繞行中市府周邊1小時。記者余采瀅／攝影

台中捷運事故釀1死10傷，靜宜大學法律系助理教授林淑雅在意外中罹難。林淑雅生前友人、社運工作者楊宗澧今天發起「靜默繞行市府」活動，參與者自今天起，往後周一至周五傍晚六點，靜默繞行中市府周邊1小時，在林淑雅葬禮前夕，以社運方式追悼，直至台中市長盧秀燕公開向市民道歉。

楊宗澧表示，林淑雅是位人權捍衛者，決定以靜默繞行市府方式，用社會運動的方式來追悼她，並持續關注中捷調查結果，讓台中市的公共安全可以更好，也讓更多社會大眾知道「這樣的悲劇不應該再發生」。

楊宗澧說，中捷事件發生至今，台中市長盧秀燕對台中市民沒有任何道歉，要求盧市長要公開向市民道歉，該負責的一級主官也要擔起肩膀，負起該負起的責任；行政部門更應該盡速公開行政調查報告，市府成立行政調查小組，並要求外部委員至少占3分之2，並非全部都是市府公務人員。

靜宜大學法律系助理教授林淑雅在台中捷運事故中罹難，林淑雅生前友人、社運工作者楊宗澧今天發起「靜默繞行市府」活動，參與者自今天起，往後周一至周五傍晚六點，靜默繞行中市府周邊1小時。記者余采瀅／攝影
靜宜大學法律系助理教授林淑雅在台中捷運事故中罹難，林淑雅生前友人、社運工作者楊宗澧今天發起「靜默繞行市府」活動，參與者自今天起，往後周一至周五傍晚六點，靜默繞行中市府周邊1小時。記者余采瀅／攝影
靜宜大學法律系助理教授林淑雅在台中捷運事故中罹難，林淑雅生前友人、社運工作者楊宗澧今天發起「靜默繞行市府」活動，參與者自今天起，往後周一至周五傍晚六點，靜默繞行中市府周邊1小時。記者余采瀅／攝影
靜宜大學法律系助理教授林淑雅在台中捷運事故中罹難，林淑雅生前友人、社運工作者楊宗澧今天發起「靜默繞行市府」活動，參與者自今天起，往後周一至周五傍晚六點，靜默繞行中市府周邊1小時。記者余采瀅／攝影

台中捷運 林淑雅

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