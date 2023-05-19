受雷擊影響停電 台中秀泰文心店暫停營業20分鐘
台中市今天中午下起大雨，秀泰生活台中文心店下午2時40分停電，館方暫停營業20分鐘。台電表示，161特高壓線路遭雷擊，館方的電力裝置啟動保護動作導致。
台中市今天中午下起大雨，秀泰生活台中文心店下午2時40分無預警停電，看電影、逛街民眾驚呼。館方接受中央社記者採訪表示，經勘查非館內設備異常，電力瞬跳後，約暫停營業20分鐘，下午3時全館恢復正常營業。
台電透過文字稿表示，今天下午2時41分台中地區161特高壓線路，因遭雷擊，造成轄下的輸變電所產生壓降情況，但是並未有線路停電情況產生；文心秀泰為此線路上的用戶，因其內部電力裝置保護動作，造成電力中斷20分鐘，經影城機電人員查修電力系統無異常後，已恢復供電。
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