快訊

為何能繼承5億房產？18歲男身世被起底「阿公其實是親爸」

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉縣市無法設立醫學中心 南投縣議員集體舉牌抗議

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議會對南投無法設立醫學中心規定表達不滿，要求縣府行文衛福部放寬規定，讓偏鄉居民也能享有同樣的醫療資源。圖／南投縣政府提供
南投縣議會對南投無法設立醫學中心規定表達不滿，要求縣府行文衛福部放寬規定，讓偏鄉居民也能享有同樣的醫療資源。圖／南投縣政府提供

南投縣議會多名議員關切南投醫療資源不足，爭取設立醫學中心，衛生局長陳南松指依醫療法，每200萬人口才得評定一家醫學中心，南投縣無法設立。十多名議員炸鍋，在議場舉牌抗議。縣長許淑華說，會串連偏鄉縣市同步要求中央修改法令，讓偏鄉居民享有同樣就醫資源。

縣議員簡千翔、林儒暘今天質詢，南投沒有醫學中心，大病只能到外縣市治療，曾有朋友家人到地方醫院看病，醫師說沒問題，隔幾天惡化轉送台中，不幸死亡。

林儒暘說，提升醫療資源要讓民眾有感，能安心在南投就醫，不光是衛生局所說增加病床數，還要提升醫療設備和人力。陳南松說，依據醫療法南投規定，南投無法設立醫學中心。

議長何勝豐相當不滿，他說，過去五任縣長都爭取設立醫學中心，財團是否願意來南投設立醫學中心是一回事，但政府怎麼能禁止南投爭取設立大型醫院。

陳南松說，中區醫療區域包含台中、彰化、南投3縣市，醫院設立或擴充99床以下可由縣市主管機關許可，100床以上須提報中央許可，根據醫療法規定各級醫療區域每200萬人口數，得評定一家合格醫學中心為上限，中部三縣市人口數有454萬人，目前已有4家醫學中心。

何勝豐和十多名議員認為，這項規定對偏鄉縣市不公平，居民大病只能到外縣市就醫，繳同樣的健保費，卻被差別對待。他要求做成決議，縣府行文給衛福部，要求修改這樣的規定，十多名議員在議場舉牌抗議，強烈表達不滿。

許淑華說，醫療產業不是自由市場，都是中央統籌分配，由於法令規定，中區醫療網內大型醫學中心額度已滿，但縣府會依照議會決議，行文向中央建議修法放寬設置條件。

許淑華認為，醫學中心進駐無法真正解決南投醫療問題，引進醫學中心的服務品質和資源，形成區域醫療網絡，才是務實做法。對於衛生所醫師人力不足，會持續完備偏鄉醫療照護、充實人力，讓偏鄉居民也能獲得完善的醫療與照顧。

醫學 南投 偏鄉

延伸閱讀

影／挺郭南投議長退出國民黨 侯友宜聯繫許淑華補網

2024選戰／雙北立委各方出奇兵！聲量第一戰將竟是「她」

影／昨宣布退黨後現身 挺郭南投縣議長何勝豐：無黨最輕鬆

影／何勝豐退黨 許淑華：意外！會請議長繼續留在黨內

相關新聞

偏鄉縣市無法設立醫學中心 南投縣議員集體舉牌抗議

南投縣議會多名議員關切南投醫療資源不足，爭取設立醫學中心，衛生局長陳南松指依醫療法，每200萬人口才得評定一家醫學中心，...

2880萬元興建竹林公墓納骨牆 千格骨灰櫃位安頓祖靈

台中市和平區部落公墓滿葬，台中市長盧秀燕今主持興建達觀里竹林公墓納骨牆(廊)動土典禮，總經費2800萬元，預計今年11月...

中市交通罰鍰連年超收、車禍不減反增 議員批「懲罰式交通」

民進黨台中市議員陳俞融今天質詢表示，台中市交通罰鍰連年超收，今年1至2月交通事故數卻是六都第一，台中採「懲罰式的交通」，...

增闢台灣好行竹山田中、斗六線 幸福巴士放寬跨區行駛

針對台灣好行南向路線巴士，交通部觀光局計畫在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線，由參山風景管理處及日...

大雅塔蓮溝興建護岸 斥資1428萬元拚11月完工

台中市大雅區塔蓮溝下游段護岸潰堤，危及居民安危。立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取1428萬餘元，進行塔蓮溝楓林街下游段護...

養禽場禽舍改建升級補助最高千萬 彰化縣府提醒5月底申請截止

彰化縣養禽場禽舍改建升級補助申請將到5月31日截止，縣長王惠美提醒有意願的農民盡快提出申請，她表示，傳統開放式禽舍改建升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦