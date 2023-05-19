偏鄉縣市無法設立醫學中心 南投縣議員集體舉牌抗議

南投縣議會多名議員關切南投醫療資源不足，爭取設立醫學中心，衛生局長陳南松指依醫療法，每200萬人口才得評定一家醫學中心，南投縣無法設立。十多名議員炸鍋，在議場舉牌抗議。縣長許淑華說，會串連偏鄉縣市同步要求中央修改法令，讓偏鄉居民享有同樣就醫資源。

縣議員簡千翔、林儒暘今天質詢，南投沒有醫學中心，大病只能到外縣市治療，曾有朋友家人到地方醫院看病，醫師說沒問題，隔幾天惡化轉送台中，不幸死亡。

林儒暘說，提升醫療資源要讓民眾有感，能安心在南投就醫，不光是衛生局所說增加病床數，還要提升醫療設備和人力。陳南松說，依據醫療法南投規定，南投無法設立醫學中心。

議長何勝豐相當不滿，他說，過去五任縣長都爭取設立醫學中心，財團是否願意來南投設立醫學中心是一回事，但政府怎麼能禁止南投爭取設立大型醫院。

陳南松說，中區醫療區域包含台中、彰化、南投3縣市，醫院設立或擴充99床以下可由縣市主管機關許可，100床以上須提報中央許可，根據醫療法規定各級醫療區域每200萬人口數，得評定一家合格醫學中心為上限，中部三縣市人口數有454萬人，目前已有4家醫學中心。

何勝豐和十多名議員認為，這項規定對偏鄉縣市不公平，居民大病只能到外縣市就醫，繳同樣的健保費，卻被差別對待。他要求做成決議，縣府行文給衛福部，要求修改這樣的規定，十多名議員在議場舉牌抗議，強烈表達不滿。

許淑華說，醫療產業不是自由市場，都是中央統籌分配，由於法令規定，中區醫療網內大型醫學中心額度已滿，但縣府會依照議會決議，行文向中央建議修法放寬設置條件。

許淑華認為，醫學中心進駐無法真正解決南投醫療問題，引進醫學中心的服務品質和資源，形成區域醫療網絡，才是務實做法。對於衛生所醫師人力不足，會持續完備偏鄉醫療照護、充實人力，讓偏鄉居民也能獲得完善的醫療與照顧。