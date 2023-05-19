2880萬元興建竹林公墓納骨牆 千格骨灰櫃位安頓祖靈

台中市和平區部落公墓滿葬，台中市長盧秀燕今主持興建達觀里竹林公墓納骨牆(廊)動土典禮，總經費2800萬元，預計今年11月完工。盧秀燕強調，部落重視在地安葬，祖靈才能安息，此次市府斥資2800萬元，興建達觀里竹林公墓納骨牆(廊) ，「今天大安溪線做起來，就可給大甲溪線示範！」

盧說，這批做下來從大安溪達觀、雙崎，往上做到梨山環山，大概未來3、40年族人要安葬的殯葬設施較足夠，此爲非常重要的工程。雖然這兩日和平專案下雨路程有點不便，但也象徵耶穌基督的愛，「天降甘霖！」

和平區長吳萬福說明，第一期工程預計設置864個骨灰(骸)櫃位，工程預計11月完工，二期工程可再增設234個，預計可解決當地至少30年的殯葬需求，提升原鄉殯葬環境。

民政局長吳世瑋表示，竹林公墓納骨牆(廊)占地5640平方公尺，園區規劃為停車區、納骨區及植葬區，同時設有祭儀平台供族人祭祀追思。

初期工程將建置骨灰櫃位768個及骨骸櫃位96個，導入綠地樹葬及花葬等多元葬法，環保自然葬區面積多達2810平方公尺，配合整體景觀綠美化，將有效提升既有墓地整體美觀，打造嶄新公園化殯葬園區。

另，推動補助雪山坑公墓、雙崎公墓及梨山里齡恩路等納骨牆(廊)規劃興建經費，完善和平區殯葬建設。