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增闢台灣好行竹山田中、斗六線 幸福巴士放寬跨區行駛

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
交通部觀光局計劃在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線。記者黑中亮／攝影
交通部觀光局計劃在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線。記者黑中亮／攝影

針對台灣好行南向路線巴士，交通部觀光局計畫在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線，由參山風景管理處及日月潭國家風景管理處分管，期盼為南投帶入更多觀光人潮，提升在地經濟效益，不只實施電子票證半價優惠、升級特色招呼站等優化措施，提升整體觀光交通品質。

南投縣幅員遼闊且多山區，交通運輸一直是當地居民面臨的重要挑戰，做為全國重要的觀光大縣，僅管擁有全國最多的台灣好行觀光路線，但大多是提供外縣市遊客前來搭乘，對於地方居民除了帶來常年的空氣及垃圾汙染外，還有連續假期的交通堵車，並未感受到聯外交通的便利性，立委蔡培慧就任後，要求交通部積極推動台灣好行南向路線巴士。

蔡培慧表示，偏遠地區的居民以及年長者、身體不便的民眾常常面臨交通困難，限制了他們的活動範圍和日常生活需求，對此，鹿谷鄉長邱如平、竹山鎮長陳東睦均提出跨區幸福巴士及台灣好行增加路線方案，得到交通部觀光局的善意回應，新的路線田中竹山線、斗六竹山線，不只從竹山連接至彰化田中高鐵站及雲林斗六，也導入南部縣市的觀光客，增加南投縣民前往南部的交通選擇。

公路總局並指出，南投縣目前幸福巴士規劃2.0計畫，目前已有收到鹿谷鄉、仁愛鄉、名間鄉的需求提報，並放寬市區客運的車輛限制，朝向與當地機構合作規劃路線；此外，近期也獲得民間捐贈的五人座、九人座的車輛，接下來也可以申請成為合法的市區客運，未來甚至可以達到跨鄉鎮市行駛的便利性，解決偏鄉居民的就學、就業及就醫的不便。

交通部觀光局計劃在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線。記者黑中亮／攝影
交通部觀光局計劃在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線。記者黑中亮／攝影
南投縣幸福巴士2.0計畫，不少鄉鎮爭取放寬市區客運的車輛限制，同時可以跨鄉鎮市行駛。記者黑中亮／攝影
南投縣幸福巴士2.0計畫，不少鄉鎮爭取放寬市區客運的車輛限制，同時可以跨鄉鎮市行駛。記者黑中亮／攝影

南投 巴士 台灣好行

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