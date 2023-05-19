大雅塔蓮溝興建護岸 斥資1428萬元拚11月完工

台中市大雅區塔蓮溝下游段護岸潰堤，危及居民安危。立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取1428萬餘元，進行塔蓮溝楓林街下游段護岸改善工程，工程預計7月施作，力拚今年11月完工。

立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢今邀集相關單位會勘，中市水利局主任秘書林志鴻指出，「大雅區塔蓮溝楓林街下游段護岸應急改善工程」2月核定，總經費1428萬6000元，其中，水利署補助1000萬元，市府自籌428萬6000元，工程今天上午順利開標，預計7月進場施工。

將建置下游左岸石籠護岸，長167公尺、全段渠道雜木清汙、護岸掏空長達55公尺進行填補作業，林志鴻說，完工後可解決周邊農民擔心土堤崩塌造成農地流失問題，兼顧排水防洪。

楊瓊瓔強調，大雅上楓里塔蓮溝下游左岸將施設石籠護岸長度約167公尺，全段渠道内雜木及淤積清除約306公尺，加強現有護岸基礎掏空填補長度約55公尺，徹底防阻溪洪持續淘刷。

楊說，雖然經費要1400多萬元，但攸關農民生命財產安全，中央及地方一定籌措經費，加速改善，保障兩岸農田與住戶安全。

陳情農民說，右岸道路地勢較高，左岸農地地勢較低，下雨就擔心塔蓮溝土堤繼續崩塌，造成農地流失、沖毀農作物；李姓農民說，去年向楊瓊瓔陳情，感謝民代重視，以後下大雨不用再擔心。