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彰化二林首度跨步國際交流 今與日本雲南簽署MOU

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮公所與日本島根縣雲南市今天簽署合作備忘錄，奠定兩地經濟、觀光、文化、教育四大面向交流的基礎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮公所與日本島根縣雲南市今天簽署合作備忘錄，奠定兩地經濟、觀光、文化、教育四大面向交流的基礎。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮展開城市外交，今天首度與日本島根縣雲南市簽署合作備忘錄，雙方將互相推廣農特產品，並在文化、經濟、觀光、教育四大面向互利互惠；雲南市長石飛厚志表示，明年安排3所高校、244名學生來二林鎮Homestay，加強文化教育交流。

二林鎮過去從未與外國城市簽約往來，雲南市長石飛厚志帶領觀光振興課長桑原真由美、三衛屋高校校長本間達也等9人，昨天抵台，今天到二林鎮簽署合作備忘錄（MOU），明天返日，旋風式來台專程拜訪二林鎮，讓鎮長蔡詩傑、樂林食物銀行理事長洪毓雯、彰化縣中醫師公會理事長彭德桂等二林鎮地方士紳相當感動。

「甚者必變而更化之。」蔡詩傑引用西漢大儒董仲舒的話，求變革新是解決問題的重要方法，今年4月1日至5日他和洪毓雯等30名樂林幹部、志工自費赴日，參訪雲南市的農特產品及製作果乾機器，受到雲南市長石飛厚志等官員熱情歡迎，雙方相談甚歡，那時石飛厚志答應受邀來台締結MOU。

蔡詩傑說，雲南市長本月果然相約而來，希望台日雙方在文化、經濟、觀光、教育四大面向互利互惠，發揮1加1大於2的效果。

石飛厚志透過翻譯鎮政顧問林定三表示，這是他第一次來台，能和二林鎮簽訂友好協議，他和雲南市人民都很高興，期待雙方從此展開密切交流，雲南市農特產品能來台銷售，雲南市當地超市將成立二林館專售二林農特產品，雲南市的3所高校244名學生預計明年10月來二林鎮Homestay。

二林鎮與雲南市簽署MOU機緣起於鎮政顧問、日本天皇授證勳章大使林定三居間牽線，樂林食物銀行將租用雲南市日本食物乾燥機，部分二林鎮果乾權充租金賣到日本，首創台灣非營利組織與日本企業合作，建立社會企業運作的創新營銷模式。

日本 高校

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