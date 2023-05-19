觀光亮點獎彰化入選三項 票選可抽星級旅宿

交通部觀光局為振興疫後觀光，吸引國內外遊客聚焦台灣旅遊，辦理「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項分別為芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現。彰化縣長王惠美說，歡迎大家一起參加網路票選，還有機會拿大獎，獎品包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等。

觀光局「觀光亮點獎」評選活動即日起至6月30日，全台123個景點及體驗活動，分生態、文化、樂活三大類，將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項。

彰化縣入選三項，王惠美今天也在臉書為芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現「拉票」，歡迎大家號召親朋好友投票，讓彰化的美、彰化的好被看見，民眾用LINE登入就能投票，每投1票就可獲得1次抽獎機會，天天投票周周抽獎。

彰化縣政府城市暨觀光處處長王瑩琦說，芳苑海空步道全長約1公里，遊客可以近距離觀察紅樹林與淺灘地上的豐富生態，退潮時就像台灣版的摩西分海，可欣賞全臺最美的潮間帶、招潮蟹及美麗夕陽。

而田中馬拉松是全台四大馬拉松之一，每年總是吸引上萬名跑者用雙腳感受稻香小鎮，沿路有民眾啦啦隊為選手加油，提供補給品攤位，號稱為最具人情味賽事。

王惠美說，鹿港溪於清代是貿易運輸河道及貨物交易匯集地，造就鹿港的繁盛，彰化縣政府成功整治鹿港溪，營造1.5公里景觀藍綠帶廊道，廣場公共藝術融入行船、生態之場域意象，以水岸歷史記憶新塑空間藝術。

而彰化有15家觀光工廠，其中台灣優格餅乾學院曾獲得優良觀光工廠評鑑，此次也獲經濟部提案名列票選名單。