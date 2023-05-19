快訊

5月20日就職滿七周年 總統府：蔡總統將發表談話

紐西蘭旅館惡火釀5死 縱火犯嫌出庭激動否認：這是別人幹的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光亮點獎彰化入選三項 票選可抽星級旅宿

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道（如圖）、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供
觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道（如圖）、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供

交通部觀光局為振興疫後觀光，吸引國內外遊客聚焦台灣旅遊，辦理「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項分別為芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松鹿港溪風華再現。彰化縣長王惠美說，歡迎大家一起參加網路票選，還有機會拿大獎，獎品包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等。

觀光局「觀光亮點獎」評選活動即日起至6月30日，全台123個景點及體驗活動，分生態、文化、樂活三大類，將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項。

彰化縣入選三項，王惠美今天也在臉書為芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現「拉票」，歡迎大家號召親朋好友投票，讓彰化的美、彰化的好被看見，民眾用LINE登入就能投票，每投1票就可獲得1次抽獎機會，天天投票周周抽獎。

彰化縣政府城市暨觀光處處長王瑩琦說，芳苑海空步道全長約1公里，遊客可以近距離觀察紅樹林與淺灘地上的豐富生態，退潮時就像台灣版的摩西分海，可欣賞全臺最美的潮間帶、招潮蟹及美麗夕陽。　　

而田中馬拉松是全台四大馬拉松之一，每年總是吸引上萬名跑者用雙腳感受稻香小鎮，沿路有民眾啦啦隊為選手加油，提供補給品攤位，號稱為最具人情味賽事。

王惠美說，鹿港溪於清代是貿易運輸河道及貨物交易匯集地，造就鹿港的繁盛，彰化縣政府成功整治鹿港溪，營造1.5公里景觀藍綠帶廊道，廣場公共藝術融入行船、生態之場域意象，以水岸歷史記憶新塑空間藝術。

而彰化有15家觀光工廠，其中台灣優格餅乾學院曾獲得優良觀光工廠評鑑，此次也獲經濟部提案名列票選名單。

投票資訊「生態類景點暨設施組：芳苑溼地紅樹林海空步道　https://is.gd/no8wlv、樂活類活動暨體驗組：台灣米倉田中馬拉松 https://is.gd/yeXYSP、樂活類-景點暨設施組：鹿港溪風華再現　https://is.gd/RQSdkw　台灣優格餅乾學院　https://reurl.cc/o0l2gQ　，活動資訊查詢https://spotlightaward.taiwan.net.tw/

觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松（如圖）、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供
觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松（如圖）、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供
觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供
觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供
觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道（如圖）、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供
觀光局舉辦「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項，分別是芳苑溼地紅樹林海空步道（如圖）、台灣米倉田中馬拉松、鹿港溪風華再現。圖／彰化縣政府提供

馬拉松 鹿港

延伸閱讀

彰化文化資產容積轉移首例 二林武德殿等20年今動工整修

國民黨提名侯友宜 獲贈順澤宮冠軍帽的往事被提起

國民黨徵召侯友宜選總統 王惠美：全力支持黨的候選人

全國首創山海市學校策略聯盟 彰化縣啟動特色遊學中心

相關新聞

增闢台灣好行竹山田中、斗六線 幸福巴士放寬跨區行駛

針對台灣好行南向路線巴士，交通部觀光局計畫在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線，由參山風景管理處及日...

大雅塔蓮溝興建護岸 斥資1428萬元拚11月完工

台中市大雅區塔蓮溝下游段護岸潰堤，危及居民安危。立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取1428萬餘元，進行塔蓮溝楓林街下游段護...

養禽場禽舍改建升級補助最高千萬 彰化縣府提醒5月底申請截止

彰化縣養禽場禽舍改建升級補助申請將到5月31日截止，縣長王惠美提醒有意願的農民盡快提出申請，她表示，傳統開放式禽舍改建升...

彰化二林首度跨步國際交流 今與日本雲南簽署MOU

彰化縣二林鎮展開城市外交，今天首度與日本島根縣雲南市簽署合作備忘錄，雙方將互相推廣農特產品，並在文化、經濟、觀光、教育四...

170元來回台中至日月潭 台灣好行雙路線明起半價優惠

日月潭國家風景區輔導推動台灣好行日月潭及車埕雙路線，宣布明天起至2025年8月31日止，凡民眾持電子票證搭乘多條台灣好行...

觀光亮點獎彰化入選三項 票選可抽星級旅宿

交通部觀光局為振興疫後觀光，吸引國內外遊客聚焦台灣旅遊，辦理「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項分別為芳苑溼地紅樹林海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦