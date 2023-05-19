開汽車要戴安全帽？烏龍罰單錯誤百出 議員批惹民怨

交通違規收罰單天經地義，如果收到烏龍或錯誤百出的罰單，恐怕會惹民怨。民進黨議員李天生說，台中市去年有245張烏龍罰單，民眾申訴成功的有880件，其中有機車騎士收到的罰單寫「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」，讓人啼笑皆非。

警察局長李文章說，罰單電子化是警方推動政策，目前攜帶式印表機數量有499台，今年會再添購120台，數量足夠線上巡邏員警使用；至於開單錯誤的員警造成民眾困擾，照規定記申誡處分。

李天生說，員警現場攔查交通違規後，以行動電腦查詢違規人資料後，通常會拿出罰單以手寫方式開單，每張罰單要花5至10分鐘，時間匆忙加上現場環境嘈雜，民眾也會不耐煩或有運氣，罰單常出現誤植狀況，甚至有人字跡潦草，也引起民怨。

去年有民眾在大里違規，騎機車轉彎未打方向燈被警察攔查，結果收到罰單後，違規事實是「汽車駕駛人未依規定打方向燈」，民眾投訴說明明是騎機車，卻被寫汽車駕駛人，罰單寫錯了能不能不繳罰鍰？

台中市去年交通違規舉發案件197萬2518件，員警錯誤舉發件數有245件、去年民眾申訴成功撤單880件，分別占總舉發件數0.01%、0.04%，件數雖然都不多，但對民眾而言收到烏龍罰單很傻眼，而且烏龍罰單也要繳，讓人更氣，要提撤銷也曠日費時，都會增添民怨。

議員表示，警方應添購推行電子罰單設施，協助員警在外取締、執勤開單，而且應該全面電子化，降低罰單錯誤。