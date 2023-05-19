快訊

5月20日就職滿七周年 總統府：蔡總統將發表談話

紐西蘭旅館惡火釀5死 縱火犯嫌出庭激動否認：這是別人幹的

開汽車要戴安全帽？烏龍罰單錯誤百出 議員批惹民怨

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
收到烏龍罰單讓人生氣，台中市議員李天生說，要求加速推動電子罰單。台中市警察局長李文章說，今年將再添購120部機器。圖／李天生提供
收到烏龍罰單讓人生氣，台中市議員李天生說，要求加速推動電子罰單。台中市警察局長李文章說，今年將再添購120部機器。圖／李天生提供

交通違規罰單天經地義，如果收到烏龍或錯誤百出的罰單，恐怕會惹民怨。民進黨議員李天生說，台中市去年有245張烏龍罰單，民眾申訴成功的有880件，其中有機車騎士收到的罰單寫「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」，讓人啼笑皆非。

警察局長李文章說，罰單電子化是警方推動政策，目前攜帶式印表機數量有499台，今年會再添購120台，數量足夠線上巡邏員警使用；至於開單錯誤的員警造成民眾困擾，照規定記申誡處分。

李天生說，員警現場攔查交通違規後，以行動電腦查詢違規人資料後，通常會拿出罰單以手寫方式開單，每張罰單要花5至10分鐘，時間匆忙加上現場環境嘈雜，民眾也會不耐煩或有運氣，罰單常出現誤植狀況，甚至有人字跡潦草，也引起民怨。

去年有民眾在大里違規，騎機車轉彎未打方向燈被警察攔查，結果收到罰單後，違規事實是「汽車駕駛人未依規定打方向燈」，民眾投訴說明明是騎機車，卻被寫汽車駕駛人，罰單寫錯了能不能不繳罰鍰？

台中市去年交通違規舉發案件197萬2518件，員警錯誤舉發件數有245件、去年民眾申訴成功撤單880件，分別占總舉發件數0.01%、0.04%，件數雖然都不多，但對民眾而言收到烏龍罰單很傻眼，而且烏龍罰單也要繳，讓人更氣，要提撤銷也曠日費時，都會增添民怨。

議員表示，警方應添購推行電子罰單設施，協助員警在外取締、執勤開單，而且應該全面電子化，降低罰單錯誤。

罰單 交通違規

延伸閱讀

中捷軌道有異物仍撞上 議員：捷運系統是否出問題？

台中大里聯合行政中心怎麼蓋 市府：謹慎評估及籌預算

台中大里聯合行政中心 市府評估不加高採自建

流浪犬絕育趕不上生育 中市府將提高執行量能

相關新聞

中市交通罰鍰連年超收、車禍不減反增 議員批「懲罰式交通」

民進黨台中市議員陳俞融今天質詢表示，台中市交通罰鍰連年超收，今年1至2月交通事故數卻是六都第一，台中採「懲罰式的交通」，...

增闢台灣好行竹山田中、斗六線 幸福巴士放寬跨區行駛

針對台灣好行南向路線巴士，交通部觀光局計畫在南投縣再增闢兩條觀光路線，分別是田中竹山線、斗六竹山線，由參山風景管理處及日...

大雅塔蓮溝興建護岸 斥資1428萬元拚11月完工

台中市大雅區塔蓮溝下游段護岸潰堤，危及居民安危。立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取1428萬餘元，進行塔蓮溝楓林街下游段護...

養禽場禽舍改建升級補助最高千萬 彰化縣府提醒5月底申請截止

彰化縣養禽場禽舍改建升級補助申請將到5月31日截止，縣長王惠美提醒有意願的農民盡快提出申請，她表示，傳統開放式禽舍改建升...

彰化二林首度跨步國際交流 今與日本雲南簽署MOU

彰化縣二林鎮展開城市外交，今天首度與日本島根縣雲南市簽署合作備忘錄，雙方將互相推廣農特產品，並在文化、經濟、觀光、教育四...

170元來回台中至日月潭 台灣好行雙路線明起半價優惠

日月潭國家風景區輔導推動台灣好行日月潭及車埕雙路線，宣布明天起至2025年8月31日止，凡民眾持電子票證搭乘多條台灣好行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦