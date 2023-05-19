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名間交流道連假封閉塞車 立委提設紫南宮交流道解套

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間交流道假日匝道封閉，造成台3線大塞車，立委蔡培慧提議增設紫南宮交流道解套。圖／立委蔡培慧提供
名間交流道假日匝道封閉，造成台3線大塞車，立委蔡培慧提議增設紫南宮交流道解套。圖／立委蔡培慧提供

國道3號名間交流道連假期間封閉雙向入口匝道，導致台3線名間鄉到南投市平面道路大塞車，居民出入困難。立委蔡培慧要求高公局放寬管制措施，並評估在竹山鎮紫南宮附近新設交流道或名間交流道另接外環道路，打通台三線假日交通瓶頸。

名間交流道連續假日實施雙向入口匝道封閉，引起南投市、名間鄉民不滿，認為高公局每次封閉名間交流道是差別待遇，要求解除這項限制。

蔡培慧說，竹山鎮紫南宮香火鼎盛，假日求發財金和拜拜人潮不斷，讓台3線及名間交流道車流龐大。加上台16線是集集、水里及信義鄉的重要觀光路線，也從名間交流道協接國道，是交通壅塞原因。

她向交通部提議從名間交流道另切外環道路，紓解台3線車流量。公路總局長陳文瑞說，台三線連續假日因匝道封閉壅塞，蔡培慧推動改善，縣政府若提報相關計畫，公路總局會盡快協助。

名間鄉長陳翰立說，名間交流道已經5年在春節期間封閉匝道，連假車流量多，鄉民也願意配合改走台3線，但希望有更完善的資訊指引，以便民眾提前改道到平面道路，台三線替代道路139丙線在在興建，通車後可減輕台3線車流壓力。

國道3號名間交流道連續假日封閉匝道，造成台三線車流回堵。圖／本報資料照片
國道3號名間交流道連續假日封閉匝道，造成台三線車流回堵。圖／本報資料照片

台三線 蔡培慧 紫南宮

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