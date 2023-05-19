名間交流道連假封閉塞車 立委提設紫南宮交流道解套

國道3號名間交流道連假期間封閉雙向入口匝道，導致台3線名間鄉到南投市平面道路大塞車，居民出入困難。立委蔡培慧要求高公局放寬管制措施，並評估在竹山鎮紫南宮附近新設交流道或名間交流道另接外環道路，打通台三線假日交通瓶頸。

名間交流道連續假日實施雙向入口匝道封閉，引起南投市、名間鄉民不滿，認為高公局每次封閉名間交流道是差別待遇，要求解除這項限制。

蔡培慧說，竹山鎮紫南宮香火鼎盛，假日求發財金和拜拜人潮不斷，讓台3線及名間交流道車流龐大。加上台16線是集集、水里及信義鄉的重要觀光路線，也從名間交流道協接國道，是交通壅塞原因。

她向交通部提議從名間交流道另切外環道路，紓解台3線車流量。公路總局長陳文瑞說，台三線連續假日因匝道封閉壅塞，蔡培慧推動改善，縣政府若提報相關計畫，公路總局會盡快協助。