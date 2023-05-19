影／武陵農場桃粉麗晃花牆吸睛 毛茸茸熊蜂忙穿梭

武陵農場別館、場部現正綻放浪漫麗晃的桃粉色花牆，外型像桃粉小太陽，連模樣可愛、毛茸茸的熊蜂也忙進忙出飛舞；農場指出，即日起至8月都是麗晃賞花期，且花朵會伴隨太陽升起而盛開，日落傍晚而閉合，值得一觀。

武陵農場副場長胡發韜表示，這熱情亮麗盛開的「桃粉小太陽」植物，是平地少見的「麗晃」，為番杏科露子花屬肉質多年生草本植物，又名軟葉鱗菊，和多數多肉植物一樣，可以耐受一定的乾旱與艱困環境，生長力強健，喜好光照充足，在日光下，開著粉紅色帶紫色小花，異常亮麗，因此得名。

胡發韜說，5月是光輝母親節月份，以麗晃來形容天下偉大母親，堅強、刻苦耐勞，像暖陽一樣，永遠給孩子正向笑容及最溫暖的呵護，最為貼切不過。