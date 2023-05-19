中興新村宿舍 南投縣府爭取代管

精省20多年，昔日省府所在中興新村沒落，住戶剩下不到5千人，南投縣議員簡千翔等人要求縣府想辦法，不忍看到老住戶被迫搬離。縣長許淑華表示，縣府願意代管中興新村宿舍，不應急著把人趕走，將爭取與國發會合作。

簡千翔說，他從小在中興新村長大，看到中興新村在精省後沒落，20多年來定位不明、政策搖擺，很多老住戶被要求搬離宿舍，無助於中興新村活化。

縣議員林儒暘說，中興新村居民都是昔日省府員工，老人被迫搬離住了一輩子的家，很不應該。議員表示，去年中興大學進駐，增設循環經濟研究學院，但以碩、博士生為主，上課時間不多、人數少，難以帶動發展。

許淑華說，中興新村近年淪為政治「掛牌秀」，每次選舉就有掛牌活動，但掛完牌卻不了了之；她前年擔任立委時，提出「眷村文化保存及發展條例」草案，將中興新村納入眷村，把文資保護的規定納入草案中，並設置眷村文化保存及發展基金等，目前完成一讀。

縣府表示，中興新村雖由國發會管理，整體發展仍有賴公所及縣府協助，已主動爭取代管宿舍，活絡閒置宿舍，也讓長輩不必擔心被搬出；許淑華說，目前管理層面有法令問題待解決，希望國發會同意由縣府。