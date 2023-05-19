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彰化二林市地重畫 武德殿整修開工

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣二林武德殿取得文資身分已20年，房舍損毀，昨天修復工程終於動工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林武德殿取得文資身分已20年，房舍損毀，昨天修復工程終於動工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣唯二的二林武德殿修復工程昨天開工，因基地部分屬於私人土地，本案也是彰化首件文資私有容積轉移的案例。縣府表示，該市地重畫計畫6月中旬若通過中央審議，武德殿私有地容積將轉移到鄰近住宅區，讓文資保存與私人權益都受益；全案移轉的私有容積約480坪，市價仍待估算。

二林武德殿1994年登錄為文化資產，原本2016年完成修復規畫，還爭取到中央補助1500萬元，但因涉及私有地無法取得共識，整修計畫難推動，中央補助也被收回；縣府與二林鎮公所推動公辦市地重畫，以變更機關用地與容積轉移突破。

昨天開工典禮堪稱地方盛事，王惠美、文化部文資局副局長粘振裕、二林鎮長蔡詩傑與地方士紳都到場。縣長王惠美說，透過市地重畫方式，把二林武德殿私有地容積，轉移到市地重畫後的住宅區，等內政部6月15日通過二林鎮市地重畫案，整修和開發計畫即可推動。

蔡詩傑指出，武德殿東側為住宅區，南側二林分駐所將搬遷，現址改為武德殿展演廣場，北側員林客運車站搬到儒林公園斜對面，並擴建為二林轉運站，車站土地併入武德殿環境整體規畫。

王惠美

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