查亂倒事廢 中市府擬科技追蹤

台中市房市熱絡，近年室內裝潢需求大增，不過議員發現，部分小型不肖拆除業者收了處理費，卻把廢棄物任意棄置在空地、民宅或人行道，甚至有業者挨罰後，公司換負責人繼續違規傾倒。台中市環保局表示，將加強管制廢棄物清運許可，並與學者研擬科技追蹤，查緝違規業者。

台中市議員陳文政說，近年來，裝潢修繕等事業廢棄物隨意傾倒的狀況日趨嚴重，不只郊區田間，連市區人行道、私人土地，甚至是民宅門口，都遭業者惡意棄置事廢。

陳文政說，業者「打游擊」倒了就跑，若沒有被抓到彷彿就賺到，清潔隊員得清運，市府用納稅錢處理；就算業者被抓到，因傾倒量不多、有毒物質少，再推給員工或人頭頂罪取得「初犯」資格，法院多輕判，惡性循環讓業者肆無忌憚。

議員批評，有不肖業者2年屢次違反廢清法，被抓就更換負責人繼續倒，結果明明前科累累，卻因為換了負責人，就能繼續經營特許行業，他質疑市府變更登記審查機制不嚴謹，讓不肖業者橫行。

環保局長陳宏益表示，事廢未依法處理，已向中央建議加重罰則，市府已委託警察大學開發科技系統，可透過廢清業者的手機訊號，追蹤業者與清運車輛的行蹤，若違規傾倒即可掌握。

陳宏益指出，針對廢棄物清運許可管制，將加強檢核申請人資料，同時與中央、經發局合作，請環保警察共同列管嫌疑人，合作打擊犯罪。

台中市環保局表統計，2021年到今年3月止，違法傾倒廢棄物或廢液移送件數173件，裁處件數21件，裁處金額259萬元，另將追討不肖業者不法利得，將持續依法查緝，將不肖業者繩之以法。