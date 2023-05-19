中市行人安全 追加600萬元改善

「行人地獄」問題舉國關注，民進黨議員質詢，台中市10大易肇事路口的肇事件數，去年比前年翻倍成長，A1事故死亡人數也逐年增加，但專屬行人安全改善計畫只追加預算600萬元，要求增加預算，打造行人安全的道路設施。副市長王育敏說，將跨局處通盤檢討，如涉及硬體部分需要施工，相關局處會編列相關預算。

民進黨議員陳淑華表示，台中市去年10大易肇事路口，西屯區就占7處，整體肇事件數比前年翻倍成長，前年南屯區環中路、五權西路口肇事數83件，未排入10大易肇事路口，但去年暴增到195件，名列10大易肇事路口第1名；西屯區文心路、台灣大道口從前年51件，去年增加到168件，顯見車流量大的路口事故數不斷增加。

議員表示，台中市A1事故死亡人數逐年增加，2019年188人、2020年201人、2021年183人、2022年200人，今年1至4月已有66人，車禍死亡人數不減反增，市府應提出有效辦法，減少傷亡事故。

議員質疑，改善行人安全不能光靠警察取締、站崗，市府除交通工程預算，行人安全改善計畫只追加600萬元，根本緩不濟急，要求跨局處成立行人安全辦公室，編列專案預算或特別預算，一次性解決硬體設施問題。

交通局表示，為改善行人通行安全，市府持續改善道路標誌、標線、號誌等交通工程，今年原已編列的1億元交通工程預算，再追加600萬元經費，專用於改善行人安全，增設創新交通工程設施，例如放大型行人號誌、行穿線照明等。

警察局長李文章說，從3月中旬迄今行人安全大執法，不禮讓行人告發10930件，易發生不禮讓行人的路口，包含北區學士路英才路口、豐原中正路與信義街口、中區台灣大道與三民路口、北屯路中清路文心路口、北屯崇德與文心路口，將加強宣導。

警察局表示，台中市人口、車輛、新闢道路數都增加，去年疫情解封、國內旅遊復甦、聚會增加等，都讓交通事故發生率上升。