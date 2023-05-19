聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市行人安全 追加600萬元改善

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市改善行人安全，在重要路口設庇護島。圖／台中市政府提供
台中市改善行人安全，在重要路口設庇護島。圖／台中市政府提供

行人地獄」問題舉國關注，民進黨議員質詢，台中市10大易肇事路口的肇事件數，去年比前年翻倍成長，A1事故死亡人數也逐年增加，但專屬行人安全改善計畫只追加預算600萬元，要求增加預算，打造行人安全的道路設施。副市長王育敏說，將跨局處通盤檢討，如涉及硬體部分需要施工，相關局處會編列相關預算。

民進黨議員陳淑華表示，台中市去年10大易肇事路口，西屯區就占7處，整體肇事件數比前年翻倍成長，前年南屯區環中路、五權西路口肇事數83件，未排入10大易肇事路口，但去年暴增到195件，名列10大易肇事路口第1名；西屯區文心路、台灣大道口從前年51件，去年增加到168件，顯見車流量大的路口事故數不斷增加。

議員表示，台中市A1事故死亡人數逐年增加，2019年188人、2020年201人、2021年183人、2022年200人，今年1至4月已有66人，車禍死亡人數不減反增，市府應提出有效辦法，減少傷亡事故。

議員質疑，改善行人安全不能光靠警察取締、站崗，市府除交通工程預算，行人安全改善計畫只追加600萬元，根本緩不濟急，要求跨局處成立行人安全辦公室，編列專案預算或特別預算，一次性解決硬體設施問題。

交通局表示，為改善行人通行安全，市府持續改善道路標誌、標線、號誌等交通工程，今年原已編列的1億元交通工程預算，再追加600萬元經費，專用於改善行人安全，增設創新交通工程設施，例如放大型行人號誌、行穿線照明等。

警察局長李文章說，從3月中旬迄今行人安全大執法，不禮讓行人告發10930件，易發生不禮讓行人的路口，包含北區學士路英才路口、豐原中正路與信義街口、中區台灣大道與三民路口、北屯路中清路文心路口、北屯崇德與文心路口，將加強宣導。

警察局表示，台中市人口、車輛、新闢道路數都增加，去年疫情解封、國內旅遊復甦、聚會增加等，都讓交通事故發生率上升。

台中市 議員 行人地獄

延伸閱讀

科博館也接炸彈恐嚇信 中市警確認境外IP

中市汽車停於斑馬線未禮讓行人 警方：檢舉就開罰

科博館昨驚傳收炸彈威脅！ 館方：未見可疑物今正常開館

台南3歲女童被撞身亡 車禍事發路口將設行人專用時相

相關新聞

中市行人安全 追加600萬元改善

「行人地獄」問題舉國關注，民進黨議員質詢，台中市10大易肇事路口的肇事件數，去年比前年翻倍成長，A1事故死亡人數也逐年增...

查亂倒事廢 中市府擬科技追蹤

台中市房市熱絡，近年室內裝潢需求大增，不過議員發現，部分小型不肖拆除業者收了處理費，卻把廢棄物任意棄置在空地、民宅或人行...

彰化二林市地重畫 武德殿整修開工

彰化縣唯二的二林武德殿修復工程昨天開工，因基地部分屬於私人土地，本案也是彰化首件文資私有容積轉移的案例。縣府表示，該市地...

中興新村宿舍 南投縣府爭取代管

精省20多年，昔日省府所在中興新村沒落，住戶剩下不到5千人，南投縣議員簡千翔等人要求縣府想辦法，不忍看到老住戶被迫搬離。...

鹿港天后宮將進行百年修復工程 臨時行宫得傷腦筋

國定古蹟鹿港天后宮在921地震後受損，正殿即有鋼柱結構加固，近年又多次水災造成太歲廳地板受損等，文化部文資局正在進行修復...

台中霧峰「積木隔音牆」引熱議 居民：沒用且危險

台中市霧峰區象鼻路有砂石廠疊起4個貨櫃充當「隔音牆」改善噪音，因造型特殊，被形容是「積木隔音牆」引熱議，但附近居民不領情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦