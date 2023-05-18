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中市府攜東海大學造「智慧城市」 黃國榮： 用AI增效率

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市副市長黃國榮攜市府近2百名同仁，到東海大學體驗AI應用新科技講座。圖／中市府提供
中市副市長黃國榮攜市府近2百名同仁，到東海大學體驗AI應用新科技講座。圖／中市府提供

ChatGPT引起AI技術話題，中市府攜手東海大學，今合辦「新時代AI攻略-ChatGPT」講座，由講者分享AI科技發展與ChatGPT實務應用。副市長黃國榮指出，隨數位時代來臨，公務體系也應與時俱進，在合乎法令規範下，利用各種AI工具提升行政效率。

黃國榮今率近2百名市府同仁，到東海大學體驗AI應用新科技講座。黃說，近期許多媒體都在探討ChatGPT運用，各項軟體慢慢成熟，未來將更便利，也勉勵數位局協助各局處，導入數位新科技提升服務效率。

數位局長林谷隆說，生成式AI技術若使用得宜，可視為一種新的溝通模式與服務工具，但目前生成式AI技術，應用在城市治理的層面，仍存挑戰和限制，需大量數據校正，確保準確性、可靠性，及安全性和個資保護等面向。

林谷隆提到，數位局以務實的態度鼓勵市府同仁認識科技新知，除了開辦相關課程，未來持續關注中央政策發展，如人工智慧基本法草案與國科會研發「可信賴AI對話引擎」的進度等，滾動調整AI技術導入。

林谷隆強調，ChatGPT僅是AI領域的一環，市府各局處已逐步導入AI科技應用，如水利局的建置智慧防汛網、經發局的精密科技園區水資源智慧化運籌管理系統，還有環保局的空品感測器物聯網、導入AI判別烏賊車等，市府將不斷推動台中，往永續宜居的智慧城市邁進。

中市府表示，此次ChatGPT講座受到市府各機關的熱烈迴響，副市長黃國榮、數位治理局長林谷隆、新聞局長鄭照新、秘書處長謝佳蓁與近2百位市府同仁一同參與，獲益良多，對AI新科技應用有了更深層的認識。

中市數位局長林谷隆表示，將持續導入AI科技應用，打造台中成為永續宜居的智慧城市。圖／中市府提供
中市數位局長林谷隆表示，將持續導入AI科技應用，打造台中成為永續宜居的智慧城市。圖／中市府提供
中市府攜手東海大學，今合辦「新時代AI攻略-ChatGPT」講座。圖／中市府提供
中市府攜手東海大學，今合辦「新時代AI攻略-ChatGPT」講座。圖／中市府提供
中市府攜手東海大學，今合辦「新時代AI攻略-ChatGPT」講座。圖／中市府提供
中市府攜手東海大學，今合辦「新時代AI攻略-ChatGPT」講座。圖／中市府提供

AI ChatGPT 東海大學 物聯網

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