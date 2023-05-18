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影／盧秀燕在「最高」學府示範鬥雞眼 提醒學童看平板要多休息

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者劉柏均／攝影

台中市長盧秀燕今上和平區進行為期2天「和平專案」視察，傍晚到台中市「最高」學府，海拔2012公尺的梨山國中小，與小一生上平板課。市長媽媽更現場示範「鬥雞眼」，提醒學童要愛護視力，用平板半小時眼睛就要看遠方、多休息。

盧秀燕指出，梨山國中小是台中市最高學府，學生多為在地原住民孩子，感謝學校教職員留在海拔最高的學校，教育及陪伴孩子。在優質團隊的努力下，孩子們的表現非常優異，因此市府要更加努力，她特別上來看看辦學的情形，有哪些需求還要增加。

盧秀燕今天也和小一學童使用平板上課。小一學童使用用平板認真細心答覆老師問題，也回應盧市長，若平常使用較長時間的平板電腦，要讓眼睛休息，模樣可愛。

盧秀燕也化身「市長媽媽」，叮囑小朋友用完平板要多休息、凝視遠方及多吃蔬菜，更親自示範「鬥雞眼」提醒孩子，要愛護視力，不要過度使用平板。

教育局強調，在教學設備方面，市府為落實「中小學數位學習推動方案」，擴大辦理和平區學校數位學習設備，補助梨山國民中小學9台行動充電車、158台平板，達成生生用平板的目標。

台中市長盧秀燕今傍晚到海拔2012公尺的梨山國中小，與小一生上平板課。市長媽媽更現場示範「鬥雞眼」，提醒學童要愛護視力，用平板半小時眼睛就要看遠方、多休息。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今傍晚到海拔2012公尺的梨山國中小，與小一生上平板課。市長媽媽更現場示範「鬥雞眼」，提醒學童要愛護視力，用平板半小時眼睛就要看遠方、多休息。圖／台中市政府提供

盧秀燕 梨山 視力 小學 生生用平板

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