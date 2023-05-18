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議員籲加強科技執法取締亂丟垃圾熱點 中市府：將試辦

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市議員謝家宜、張芬郁、陳雅惠、蕭隆澤、陳俞融、陳淑華(圖左至右)等人聯合質詢時，要求市府增設髒亂熱點，加強架設監視器，取締民眾亂丟垃圾。記者劉柏均／攝影
中市議員謝家宜、張芬郁、陳雅惠、蕭隆澤、陳俞融、陳淑華(圖左至右)等人聯合質詢時，要求市府增設髒亂熱點，加強架設監視器，取締民眾亂丟垃圾。記者劉柏均／攝影

中市環保局列管髒亂熱點，並於重要道路處設監視器，市議員陳雅惠指出，全市須由不到4千為清潔隊員質主動定期稽查取締，工作捉襟見肘，要求環保局針對髒亂熱點，滾動式調整增設監視器取締，維護市容整潔。

環保局長陳宏益表示，去年12月起針對台74線高架橋下及全市多處重要道路分隔島，架設24小時監視器取締違規丟棄垃圾行為，截至今年3月底已告發近300件，依違反廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。

市議會今舉行警消環衛業務質詢，市議員陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、謝家宜、張芬郁等人聯合質詢時，關心市容環境整潔，要求增設髒亂熱點，以及在重要道路等處，架設監視器，取締民眾亂丟垃圾行為。

陳雅惠指出，據統計，台中市至四月底止，人口數有282萬8813人，但清潔隊預算員額、加上臨時工，共3918人，平均一人要服務約722人，工作捉襟見肘、疲於奔命，要求環保局針對髒亂列管熱點，滾動式調整，並利用科技辦案，增加架設監視器稽查取締。

張芬郁表示，民眾深受其害的熱點是不是環保局的熱點？蔡姓民眾反應去年12月搬到霧峰民權派出所附近，每晚深受噪音車困擾，張芬郁要求環保局必須加強熱點監測。

蕭隆澤指出，垃圾定點堆滿垃圾，製造髒亂，環保清潔人員很辛苦，卻被罵到臭頭，希望儘速改善。

環保局指出，各轄區清潔隊滾動調整取締重點區域，目前共設置110支監視器，未來將視需求增設，並試辦以科技辨識取代人工檢視，提升取締效率。

環保局說明，環保局執法重點針對道路寬敞區、民眾陳情地點及上坡路段等，例如霧峰區吉峰路、民權路及民生路為主，環保局今年5月12日已再針對吉峰路加強執法，針對議員反映民權路段仍有噪音情形，將再納入加強執法。

監視器 陳雅惠 議員 噪音 廢棄物 台中市

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