擺脫「行人地獄」 台中烏日市場前設行人庇護島改善

台中市烏日區明道花園城傳統市場入口處（中山路一段、興祥街口）15日晚傳出一起行人違規穿越馬路的死亡車禍，引起居民重視。市議員吳瓊華說，此路口雖有警方強力執行「行人正義大執法」，但仍有車輛不禮讓行人，淪為「行人地獄」，今由烏日警分局邀公路總局、市府交通局等單位會勘，研擬增設行人庇護島、畫設「綠斑馬」綠色行人穿越道改善。

警方調查，15日晚間7時30分許，51歲的黃姓男子疑欲跨越安全島，在中山路一段路口旁的快車道遭車輛撞擊身亡，現場目擊者表示，當時中山路一段為綠燈，很多直行車輛發現後，閃過黃男，其中一輛發現時已來不及煞車直接撞上，轎車駕駛沒有闖紅燈、酒駕等違規情事。

烏日警分局交通組長楊俊明說明，烏日警分局針對該路口平時都有義交、員警指揮交通，配合市警局規畫的「行人正義大執法」，包括車輛未禮讓行人、行人未依號誌行進、道路障礙（道路對方雜物、違規停車）、車輛未依照號誌停等，該路口為排名前3的熱點路口，在警方強力執法下，取締件數明顯減少，近期該路口每天取締數約10件。

市議員吳瓊華說明，該路口附近有菜市場、學校，是民眾上下班、就學的必經之路，此次會勘研擬在跨越中山路一段增設行人庇護島，也就是透過分隔島及行穿線退縮，讓行人不用一口氣冒險穿越馬路，有空間稍作停留，也幫助車輛轉彎或迴轉時，駕駛能更容易注意到行人。