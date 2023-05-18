如何成功水果嫁接 日本余市町彰化永靖取經學會眉角

「本土尚介勇」，永靖鄉號稱全台花卉苗木之鄉，日本北海道余市町台灣參訪團彰化行，今天觀摩永靖鄉水果苗嫁接技術，農民詹吉紘夫婦不吝公開技術，用本土芭樂苗示範嫁接各品種芭樂，余市町長齊藤啟輔大開眼界，將帶回推廣。

余市町台灣參訪團今天先到彰化市公所簽訂合作備忘錄，再到永靖鄉觀摩水果嫁接技術，接著和彰化師大EMBA學會前往菁芳園、美琪蘭園、隆盛木化石博物館參觀。在永靖鄉水果嫁接技術方面，由鄉公所安排到湳港村德金種苗園，園主詹吉紘、詹鐘采絹夫婦示範。

詹吉紘夫婦毫無保留公開訣竅，先砍斷本土芭樂枝葉，留下主幹15至20公分，要嫁接的品種保留幼枝條嫩葉，斜削幼枝條，斜削面約長3至5公分，與本土芭樂主幹切口緊密接口，密密纏上彈性塑膠帶，3個月後嫁接品種芭樂的枝葉活著沒枯萎即可解開。

余市町長齊藤啟輔仔細觀察後，透過翻譯人員請教詹吉紘嫁接後的照顧方法，也請教永靖鄉長魏碩衛如何輔導果農，詹吉紘當場指導參訪團人員種植嫁接的水果樹苗，歡迎日後再來永靖鄉看「手植芭樂」，齊藤啟輔欣然同意以後有機會一定再來看他種的芭樂。