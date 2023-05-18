盧秀燕與谷關居民業者座談 里長盼和平區3路線齊發展

台中市長盧秀燕今展開為期2天「和平專案」行程，造訪原鄉。中午與谷關溫泉業者及居民開座談會，有里長提出，和平區有3路線，市府不該只著重發展谷關梨山線，也要照顧大雪山與達觀部落；有業者反應，153路公車屬休閒路線，應恢復低底盤公車，便於遊客攜家帶眷、搬運行李，才是友善觀光公車的性質。市府各局處表示，近期將邀集社區與地方觀光組織共同研商。

盧秀燕表示，和平區是台中市面積最大、人口最少的行政區，也是唯一的原住民族自治區，是「心肝寶貝！」今年疫情解封，1至3月住房率在非假日有六成三，假日更是一房難求，希望再拉高，環境、服務設施還要再優化。

有里長反應，和平區廣大，主要可分為自達線（自由里、達觀里）的雙崎部落、桃山部落，大雪山路線與谷關梨山路線，但近年只見市府著重谷關梨山推廣觀光，其他兩路線的觀光也極具潛能，有摩天嶺甜柿、大雪山生態環境、螢火蟲等，卻未見市府著墨，相當可惜。

觀光局長陳美秀表示，近期將召集在地居民與觀光業者一起研商部落觀光，達到均衡發展。

谷關溫泉業者指出，市府原規劃低底盤153路公車，近期卻改回高底盤公車，讓攜老扶幼，要抬嬰兒推車、行李的遊客感到不便，且行李放置處空間不足，紛紛向溫泉業者反映，「低底盤卡好」。

另名溫泉業者說，在地居民可以搭乘850路公車，相關規劃符合在地居民路線，但因153路公車行經市區百貨業，不少居民搭乘，而行經高速公路限座位，低底盤座位少，改成座位多的高底盤公車，卻失去觀光公車舒適性的特色，相當可惜。

交通局表示，因考量在地居民通勤、上班需求量高，改為高底盤公車，未來將進一步研商。