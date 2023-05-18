中市十大易肇事路口去年事故增倍 議員籲編專案預算改善

民進黨中市議員陳淑華今天質詢表示，台中市十大易肇事路口，去年肇事件數較前年翻倍成長，A1死亡人數也逐年增加，但是台中市今年追加預算，行人安全改善計畫只有600萬，但購物節追加3.5億元，相差快60倍，要求編列專案預算，徹底解決行人空間所需的道路硬體設施。台中市副市長王育敏表示，市府會跨局處通盤檢討，道路硬體設施涉及預算，也會視狀況評估編列經費改善。

台中市議會今天進行警消環衛的業務質詢，市議員陳淑華表示，台中市111年十大易肇事路口，西屯區就佔7個，且去年肇事件數較前年翻倍成長，其中南屯區環中路與五權西路口從前年83件，去年增至195件；西屯區文心路與台灣大道口也從前年51件增至去年168件，顯見車流量大的路口交通，需特別進行路口優化工程。

另外，台中市A1死亡人數也逐年增加，108年度188人，109年度201人，110年度183人，111年度200人，今年1至4月66人，市府應有效提出改善，減少傷亡事故發生。

陳淑華說，要建立友善的行人環境，不能只靠警察路口站崗，道路設計、交通硬體也需從根本檢討。不過，台中市政府今年追加預算送台中市議會審查，行人安全改善計畫只有600萬元，購物節預算卻追加3.5億元，足足差快60倍，實在緩不濟急，要求市府成立跨局處專案推動辦公室檢討全市行人空間，並編列專案預算或特別預算，一次性、徹底解決行人空間所需的道路硬體設施。

台中市警察局長李文章表示，台中市十大易肇事路口，每個路口都有其肇事原因，包括燈號、標誌、早開時向等問題，警察局每周針對十大易肇事路口都有列管統計，並找出原因，針對需交通工程改善部分，也會報請市府道安會報做檢討列管。另外，每一件A1車禍，警方都會到現場做交通勘查，經查A1事故並未集中在單一路口。

李文章表示，台中市交通大執法自3月13日迄今，針對不禮讓行人共告發10930件，易發生不禮讓行人有五個重要路口，分別為北區學士路英才路口、豐原中正路與信義街口、中區台灣大道與三民路口、北屯路中清路文心路口、北屯崇德與文心路口，除了民眾沒看到、車速過快、路口設計等原因，民眾的習慣也很重要，將會加強宣導。