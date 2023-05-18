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教廷駐華大使館代辦與靜宜董事長拜會市府 深化合作交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
教廷駐華大使館馬德範代辦與靜宜董事長蘇耀文主教拜會市府，期盼深化合作交流。圖／靜宜大學提供
教廷駐華大使館馬德範代辦與靜宜董事長蘇耀文主教拜會市府，期盼深化合作交流。圖／靜宜大學提供

教廷駐華大使館臨時代辦馬德範、天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文主教、靜宜校長林思伶及靜宜相關主管前天拜會台中市政府，與市長盧秀燕就宗教、教育等多元議題交流。盧秀燕表示，中市府與天主教在教育、身心障礙福利、文化、公托等領域長期合作，期盼未來能深化交流與聯繫。

盧秀燕表示，她與天主教有很深的淵源，感謝天主教會對弱勢族群的關懷照料與貢獻，她上任後與台中各教區團體合作辦理「好聖誕活動」，邀請超過千位聖誕老公公與市民朋友齊唱聖歌、報佳音，共同為社會祈福。

馬德範代表教廷大使館感謝中市府，盼能深入瞭解台灣各地風土民情。天主教到台灣傳教已多年，致力提升人性尊嚴，希望對世界發展有貢獻；天主教在台中靜宜大學等各級學校重視全人教育，希望培養身心健全的市民。教廷與天主教會期待能與市府等不同機構合作，展開對話與交流創造雙贏成果。

天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文說，感謝盧秀燕市長對台中教區的支持，尤其是參與為弱勢團體所舉辦的尾牙活動等。中市府與天主教台中教區所屬的8所身心障礙福利服務機構及天主教各級學校有很深厚的合作關係；盼共同努力實踐天主教精神愛、和平及正義的使命，為有需要的弱勢族群奉獻心力。

靜宜校長林思伶表示，靜宜各系所已發揮專業特色與中市府做多面向的合作及社區服務；期待未來能持續深化教廷、台中市及靜宜大學的多元文化、跨宗教等實質交流合作。

盧秀燕向馬德範介紹台中特色糕餅及發源於台中的珍珠奶茶等飲食文化。馬德範說，他過去在歐洲習慣喝咖啡，派駐台灣後漸漸喜歡並改喝高山茶。

盧秀燕贈梨山高山茶及湖心亭漆盤，馬德範則回贈教宗就任銀質紀念徽章；天主教台中教區附設身心障礙福利服務機構執行長蔡惠玲，致贈由該機構身障朋友繪製的卡片給盧秀燕。

台中市府與天主教在教育、身心障礙福利、文化、公托等領域長期合作，期盼未來能深化交流與聯繫。圖／靜宜大學提供
台中市府與天主教在教育、身心障礙福利、文化、公托等領域長期合作，期盼未來能深化交流與聯繫。圖／靜宜大學提供
教廷駐華大使館臨時代辦馬德範、天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文主教、靜宜校長林思伶及靜宜相關主管拜會台中市政府。圖／靜宜大學提供
教廷駐華大使館臨時代辦馬德範、天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文主教、靜宜校長林思伶及靜宜相關主管拜會台中市政府。圖／靜宜大學提供
教廷駐華大使館馬德範代辦與靜宜董事長蘇耀文拜會市府，與市長盧秀燕就宗教、教育等多元議題交流。圖／靜宜大學提供
教廷駐華大使館馬德範代辦與靜宜董事長蘇耀文拜會市府，與市長盧秀燕就宗教、教育等多元議題交流。圖／靜宜大學提供
教廷駐華大使館臨時代辦馬德範、天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文、靜宜校長林思伶及靜宜相關主管拜會台中市政府。圖／靜宜大學提供
教廷駐華大使館臨時代辦馬德範、天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文、靜宜校長林思伶及靜宜相關主管拜會台中市政府。圖／靜宜大學提供

盧秀燕 靜宜大學 教廷

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