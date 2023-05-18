盼了20年 台中清水車站跨站只要3分鐘

台中清水火車站往返前、後站須繞行2.5公里，耗時半小時，地方期盼20年，終於由台中市府斥資8千多萬元，打造「清水之眼」跨站天橋，縫合前後站距離，徒步只要3分鐘。市議會議長張清照表示，今後前站車流量不打結、後站會發展，清水更繁榮；議員則建議爭取更多對號列車停靠，方便民眾搭車。

清水區南社里里長崔惠國表示，昔日前、後站將里內一分為二，東邊到西邊要經過2.5公里的車程，現在跨站天橋無痛縫合，加上後站設立20格停車位，已有店家詢問承租店面，成功帶動後站商機，紓解前站車位一格難求困境；且前站U-bike設置完成，後站已完成會勘，預計今年底完工。

市長盧秀燕昨主持啟用典禮表示，「清水之眼」跨站天橋工程，因屬臨軌作業，為確保火車通行安全，施工期間，審慎規劃吊裝作業，跨越鐵路2萬5000伏特電車線，並長期採夜間封鎖斷電施工，如今完工啟用，讓鄉親20年的期待終於實現。

盧秀燕說，跨站天橋橋梁採單跨鋼拱橋設計，橋長46公尺，橋寬2.3公尺，建置2座無障礙電梯及前後共80公尺人行廊道，從原本繞行25分鐘，縮短為3分鐘，並搭建電梯，親子與長者都相當便利；且天橋日夜外型亮眼，將成為網紅新打卡熱點。

建設局長陳大田說明，清水跨站天橋橋體以「雙拱曲線」設計，橋塔外觀如同二隻牛角，象徵「牛罵頭文化」，包覆材為造形穿孔板的六角形孔洞如同米粒，象徵「清水過去盛產稻米」及「清水特產米糕」意象，橋體中央雙拱合十部分，搭配燈光，在夜間如同眼睛一般，照亮鐵道像燈塔，打造「清水之眼」美麗意象及地標。

市議員楊典忠表示，清水火車站跨站天橋是歷經3任市長的重大建設，終於看到啟用，接下來希望市府爭取更多自強號等對號火車停靠清水火車站，讓清水民眾南來北往更加便捷，長期則是健全海線鐵路雙軌化及建構台中山海環線鐵路為目標。