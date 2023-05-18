快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投議員籲建捷運 許淑華：做好準備

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
許淑華認為台中捷運延伸到草屯、南投，是南投縣爭取捷運建設最可行的辦法。記者江良誠／攝影
許淑華認為台中捷運延伸到草屯、南投，是南投縣爭取捷運建設最可行的辦法。記者江良誠／攝影

南投縣議員石慶龍認為南投縣長期仰賴觀光，疫情期間觀光卻被打趴，應該發展工商和高科技產業，而前提是要興建一條從台中、經草屯、南投的捷運線。縣長許淑華說，南投縣無法成立捷運局，但已預留中捷藍線銜接草屯的轉運站，為捷運建設預作準備。

石慶龍說，南投產業以農業和觀光為主，高科技產業、軟體設計卻沒到南投發展，不利年輕人留在南投，造成人口外流。他認為，產業發展需要便利交通，應在國道3號、6號外，南投也要有從台中到南投甚至延伸到名間、水里的捷運線，打通交通任督二脈，才能帶動工商產業。

許淑華說，其實，草屯已預留腹地銜接台中捷運，南投因人口規模，不可能全縣都有捷運，台中捷運延伸到草屯、南投，就能紓解南投大眾運輸需求，這也是最方便的捷運建設。

台中市政府已規畫中捷藍線，延伸到大里、霧峰，可將草屯納入台中捷運，縣府希望中捷藍線通過後，南投主動提出草屯的土地規畫，讓藍線接到草屯的轉運中心，估計這段路線所需經費就要200多億元。

許淑華表示，現在規畫捷運，在她縣長任內可能不會實現，但要做好準備，對南投爭取捷運相當必要。

台中捷運 許淑華

延伸閱讀

何勝豐退出國民黨 民進黨南投縣黨部肯定籲「她」看齊

影／何勝豐退黨 許淑華：意外！會請議長繼續留在黨內

影／侯友宜出線 南投縣長許淑華：藍不會分裂力挺到底

議員要求南投捷運到水里 許淑華：獨力蓋捷運不可能

相關新聞

盼了20年 台中清水車站跨站只要3分鐘

台中清水火車站往返前、後站須繞行2.5公里，耗時半小時，地方期盼20年，終於由台中市府斥資8千多萬元，打造「清水之眼」跨...

反對彰濱蓋焚化爐 上百蚵農陳情

彰濱晶鼎焚化爐興建案，先後引發地方及環團抗爭，昨天再有上百名彰化沿海蚵農，開著兩輛載有壞掉牡蠣的蚵車陳情，擔心焚化爐造成...

南投議員籲建捷運 許淑華：做好準備

南投縣議員石慶龍認為南投縣長期仰賴觀光，疫情期間觀光卻被打趴，應該發展工商和高科技產業，而前提是要興建一條從台中、經草屯...

影／釣魚達人日月潭捕獲32斤「魚虎王」 嘴跟成人拳頭一樣大

魚虎肆虐日月潭，官民積極防治盼「除虎」，但今年初遭遇旱情，潭區水位直直落，移除行動陷困境。近期蓄水率回升至6成，釣魚達人...

逾齡15年消防車連三年六都居冠 中市府：明年欲換42輛

台中市議會今舉行警消環衛業務質詢，市議員謝志忠指出，中市消防人員服務人口比，去年是1：1636，仍為六都第二高，逾齡15...

翻閱中捷百次演練 議員爆：通車兩年沒做過軌道異物入侵演練

興富發建設工地吊臂10日砸進台中捷運，導致1死10傷事故。民進黨中市議員江肇國今天表示，台中捷運通車兩年，但是中捷兩年間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦