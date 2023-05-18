南投議員籲建捷運 許淑華：做好準備

南投縣議員石慶龍認為南投縣長期仰賴觀光，疫情期間觀光卻被打趴，應該發展工商和高科技產業，而前提是要興建一條從台中、經草屯、南投的捷運線。縣長許淑華說，南投縣無法成立捷運局，但已預留中捷藍線銜接草屯的轉運站，為捷運建設預作準備。

石慶龍說，南投產業以農業和觀光為主，高科技產業、軟體設計卻沒到南投發展，不利年輕人留在南投，造成人口外流。他認為，產業發展需要便利交通，應在國道3號、6號外，南投也要有從台中到南投甚至延伸到名間、水里的捷運線，打通交通任督二脈，才能帶動工商產業。

許淑華說，其實，草屯已預留腹地銜接台中捷運，南投因人口規模，不可能全縣都有捷運，台中捷運延伸到草屯、南投，就能紓解南投大眾運輸需求，這也是最方便的捷運建設。

台中市政府已規畫中捷藍線，延伸到大里、霧峰，可將草屯納入台中捷運，縣府希望中捷藍線通過後，南投主動提出草屯的土地規畫，讓藍線接到草屯的轉運中心，估計這段路線所需經費就要200多億元。

許淑華表示，現在規畫捷運，在她縣長任內可能不會實現，但要做好準備，對南投爭取捷運相當必要。