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反對彰濱蓋焚化爐 上百蚵農陳情

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
上百名彰化沿海蚵農開著兩輛載有壞掉牡蠣的蚵車，前往位在鹿港鎮的縣議員郭燕陵服務處陳情，要求中央盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案。記者劉明岩／攝影
上百名彰化沿海蚵農開著兩輛載有壞掉牡蠣的蚵車，前往位在鹿港鎮的縣議員郭燕陵服務處陳情，要求中央盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案。記者劉明岩／攝影

彰濱晶鼎焚化爐興建案，先後引發地方及環團抗爭，昨天再有上百名彰化沿海蚵農，開著兩輛載有壞掉牡蠣的蚵車陳情，擔心焚化爐造成環境汙染，將危害蚵農生計，要求中央盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案。縣府強調，晶鼎焚化爐是否撤銷，權責在經濟部工業局；工業局曾表示，會要求業者持續與民眾做好溝通。

來自鹿港、福興及芳苑鄉沿海的蚵農，昨上午到鹿港鎮縣議員郭燕陵服務處陳情，同時成立自救會，各級民代及村里長也到場聲援，現場拉起寫有「搶救珍珠蚵，拒設晶鼎焚化爐」、「蚵農要生存，反對晶鼎焚化爐」等抗議海報，並高呼口號。

蚵農表示，他們大多超過3代承襲養蚵事業，發現近幾年來，牡蠣越來越難養，疑似工業過度發展，環境汙染品質沒有總量管制，政府沒好好把關。如今，在緊鄰養蚵地點的彰濱工業區，繼線西區6座焚化爐後，又要在鹿港區建2座，要蚵農們怎麼生存？蚵農要求縣府及中央盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案，讓蚵農可以世世代代傳承下去。

縣議員郭燕陵表示，蚵農相對於其他產業顯得弱勢，將串連酪農及蛋農，一起向中央及縣府表達，要求盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案。

環團本月3日到立法院陳情，當時，經濟部工業局官員表示，晶鼎雖然已經通過環評，但還未拿到地方政府核發的執照，已經要求前期施作作業停工，也會要求者做好溝通，讓民眾知道其中有多道機制來保護環境。

焚化爐 鹿港 議員 牡蠣 自救會

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