響應環保永續旅遊 承億文旅結合電動車推優惠旅遊

暑假將屆，承億文旅為響應環保永續旅遊，最近攜手租車旅遊平台ZOCHA及電動機車龍頭Gogoro，即日起至9月30日期間推出「旅行騎GoGo」住房專案，入住旅客可騎乘機車輕鬆穿梭城市街巷，輕鬆享受旅遊的樂趣。

承億文旅說，「旅行騎GoGo」住房除了含早餐及租車乙台，更祭出平日至連續假期都可以租借的優惠，花蓮山知道、台中鳥日子標準雙人房只要2379元起；而蟬聯最美飯店四連霸的「桃城茶樣子」標準雙人房亦只要3379元起。

除此之外，承億文旅也提供旅客每小時單租方案，可以24小時隨租隨還。只要透過Mofun平台即可完成租借流程，還可使用會員生日折扣，讓旅客方便租借、輕鬆騎。

承億文旅說，集團秉著「飯店即美術館」之目標，藉由每季嚴選台灣文創品牌、設計，與不同的新銳藝術家、在地職人合作展出，用雙向式展覽與旅人分享在地藝術。因此，旅客入住期間，除了可以參考承億文旅的散步地圖遊走大街小巷，也可以細細品味進行中的藝文展覽。

例如目前在承億文旅花蓮山知道展出的「錦源興 X 城市圖騰」百年布莊展，了解錦源興如何承襲百年品牌的商譽，以印花圖騰寫盡一座城市的風貌。而台中鳥日子則與OUNCE studio玩食藝術合作，舉辦「玩食環島計畫-台中站」插畫展。

OUNCE studio玩食藝術是由插畫藝術家 Leslie Wang 王意馨所創立的插畫設計工作室。展期除了手稿插畫的展示外，也提供包含方巾、紙膠帶、筆記本、明信片等文創商品提供旅客收藏。