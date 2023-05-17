逾齡15年消防車連三年六都居冠 中市府：明年欲換42輛
台中市議會今舉行警消環衛業務質詢，市議員謝志忠指出，中市消防人員服務人口比，去年是1：1636，仍為六都第二高，逾齡15年以上的消防車比例，近三年也都是六都最高，今年仍位居全國第二高，要求市府提出明確計畫，增補人員、加速汰換消防車輛。
消防局長孫福佑表示，消防局近年有積極補足人員，今年就已補85名，明年預計再補130名，希望2026年消防服務人力比能降至1：1300；過去3年消防車輛採購部分增加很多經費，待今、明2年採購消防車輛驗收完成後，預估老舊車輛比例可降至34.4%。
明年預計爭取經費汰舊換新消防車42輛，待驗收完成後預估老舊車輛比例下降至21.1%。目前全市消防車輛共232部，市府2021年已向中央爭取1.2億元補助消防車輛汰換，後續第二期(2024至2026年)會再爭取3億7850萬元。
謝志忠說，據消防署統計年報，消防人員服務人口比的標準是1:1100，但是台中市2020年為1：1682、2021年1：1670、去年年則是1:1636，雖然有逐年下降的趨勢，但進度極為緩慢，仍居六都第二高，遑論達到標準數字，要求消防局速提對策，補足人員。
謝志忠更指出，中市逾齡15年以上的消防車比例，近三年都是六都最高，且逐步上升，目前仍居全國第二高，僅低於南投縣，反觀新竹市近三年已從53%，明顯下降至29%，要求市府提出明確計畫，加速汰換車輛。
市議員張玉嬿說，北市在2018年也發生過，17年的老舊消防水箱車在驗車途中，發生意外死亡事故，現在消防車出勤次數逐年增加，災害規模越來越大，老舊消防車難以應付重大災難救災，顯見汰舊換新，提升整體消防戰力、效率刻不容緩。
市議員王立任說，高雄15年以上消防車汰換降至5%，中市卻還在43%，中央特別用統籌款汰換消防車，可見重視，相較第一期高雄可以爭取到3億多補助，台中僅有8千萬，要求消防局要為爭取補助提前做好準備，全力爭取，確保消防公共安全。
市議員周永鴻也提到，台中市人口數全國第二，但消防車輛總數僅排六都第四，其中雲梯消防車21輛、救護車112輛都排名六都第四，中市15年以上銷方車輛比例也逐年增加，已連續三年高居六都第一。
市議員黃守達表示，「工欲善其事，必先利其器」，強烈要求消防局加速汰換消防車輛，並積極補足消防人員，確保台中市消防公共安全。
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