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翻閱中捷百次演練 議員爆：通車兩年沒做過軌道異物入侵演練

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員江肇國今天表示，台中捷運通車兩年，但是中捷兩年間根本沒做軌道異物入侵演練，痛批實在太離譜。記者余采瀅／攝影
民進黨中市議員江肇國今天表示，台中捷運通車兩年，但是中捷兩年間根本沒做軌道異物入侵演練，痛批實在太離譜。記者余采瀅／攝影

興富發建設工地吊臂10日砸進台中捷運，導致1死10傷事故。民進黨中市議員江肇國今天表示，台中捷運通車兩年，但是中捷兩年間根本沒做軌道異物入侵演練，痛批實在太離譜。台中捷運表示，每年舉辦不同情境的模擬演練，包括複合式模擬演練及多重災害模擬演練，都有物件掉落軌道的處置方式，未來仍持續演練，強化人員在事件通報、設備操作及應變處理能力。

江肇國表示，中捷通車至今兩年，做過超過100次實地及桌上演習，但是調閱這兩年中捷的演練資料，發現兩年間沒有直接針對異物入侵的狀況做過演練，唯一相關演練為多重災害演練，但演練內容針對地震，並非異物入侵，難怪中捷在這次事件，從事發後行控中心無視系統告警開始，到所有人員的應對能力不足，甚至連事後搶救都出狀況，完全荒腔走板。

江肇國說，大家看到吊臂掉落軌道是很離譜的事情，但是以現在台中市捷運的標準，可能連無人機或是一盞天燈飄落在軌道上，都沒有辦法因應，這樣的捷運不是安全的，這次意外完全就是人禍。總結來說，所有的設備、人員訓練、緊急應變等，都是因為沒有訓練、沒有經驗、沒有演習，才會造成總經理坦誠的「以現有的狀況我們無法因應這次的事故」。

江肇國批評，盧市長昨天面對近日外界對中捷的種種質疑不回應，卻在市政會議上持續咬定「整起案件只是飛來橫禍，市府是概括承受」。興富發工安管理出現嚴重問題，該負的賠償責任跑不掉，各項工地管理缺失，未依規定申請的狀況，應該追究，也務必追究到底。他強調，監管的台中市府也脫不了關係，但是中市府仍一副事不關己，躲在後面當神癮者，要求中市府要說清楚。

中捷公司表示，公司每年舉辦不同情境的模擬演練，加強行控中心、車站及維修人員緊急應變能力，以軌道障礙物情境來說，去年9月24日的複合式模擬演練，即包含列車障礙物偵測作動情境；今年4月8日在多重災害模擬演練中，也模擬發生5級強地震時，物件掉落軌道的處置方式。

中捷汲取此次重大事故經驗，已深切檢討並精進各項SOP，近期將再次辦理軌道障礙物模擬演練，強化緊急應變能力，全力守護乘客安全。

中捷公司說，因捷運系統營運面臨的狀況及處理程序繁多，演練主題包含天災、危安事件、電聯車故障、供電異常、列車火災、轉轍器故障、月台門異常等，公司循環式安排演練主題、規模及場次，去年共舉辦71場次的實際演練，今年至今舉辦34場實際演練，未來仍持續演練，強化人員在事件通報、設備操作及應變處理能力。

台中捷運 江肇國

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