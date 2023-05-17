全國首創山海市學校策略聯盟 彰化縣啟動特色遊學中心

彰化縣政府全國首創策略聯盟，串連臨海、市區、山區學校，斤資2700萬元成立「彰化縣特色遊學中心」，結合各個學校特色課程，地方文化與觀光產業，發展在地遊學方案、系列課程，並改善空間、設備等，提供學生更多元化學習，今年將開辦100場特色遊學課程，即日起接受報名。

彰化縣政府今天在縣府中庭為「彰化縣特色遊學中心」舉行啟動儀式，縣長王惠美表示，特色遊學中心初期由彰化藝術高中、芳苑國中、二水國中、同安國小、文德國小、芳苑國小、大城國小及媽厝國小等8校策略聯盟，共同規劃品味卦山、嬉遊海空與海共舞、山野探索、啡比尋嚐、登卦山躍國際、探尋海牛、舞動稻麥玩防災、紫葡勁艇等系列課程。

王惠美說，彰化縣有山、有海、有平原，每個鄉鎮都有獨特的文化、產業及旅遊特點，發展出獨有的特色，透過這些特色遊學課程結合人文、科技、體驗、探索等活動，活潑又有特色，提供定點式學習，112年度預計辦理100場次特色遊學課程，未來也將朝向客製化發展，開放參加遊學體驗的學校，自行選定遊學課程。

王惠美指出，縣府並在彰化藝術高中、二水國中、同安國小、潭墘國小設置遊學宿舍，辦理2日以上的活動，不但可以邀請外縣市學生，更可以透過「國際學伴」、「國外姊妹校」，邀請國外學生旅遊彰化，體驗在地風土文化，跨境跨域學習，進行文化交流。

教育處表示，彰化縣推動「海市山盟、在地遊學」，正朝著永續發展的目標邁進，未來將更積極鼓勵學校「校校有特色」，進行特色結盟，帶著孩子跨域參與不同學校的特色課程，從生活環境探索知識，思辨與反思，培養學生更有系統性思考的能力，培育彰化未來最需要的人才。