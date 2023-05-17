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期盼20年！ 清水火車站前後站縫合 「清水之眼」打卡新地標

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影

鄉親期盼20年！清水火車站往返前、後站須繞行2.5公里，耗時半小時，台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標，歡迎民眾來合影。

今天中午，台中市長盧秀燕主持清水火車站跨站天橋「清水之眼」啟用典禮，盧說，橋梁採單跨鋼拱橋設計，橋長46公尺，橋寬2.3公尺，建置2座無障礙電梯及前後共80公尺人行廊道，市府斥資8077萬元。

盧秀燕說，因屬臨軌作業，為確保火車通行安全，施工期間審慎規劃吊裝作業，跨越鐵路上方2萬5000伏特電車線，並長期採夜間封鎖斷電施工，今年3月完工，今天正式啟用，從繞行25分鐘，縮短為3分鐘，並搭建電梯，親子與長者都相當便利，且日夜外型亮眼，是網紅新打卡熱點。

建設局長陳大田說明，清水跨站天橋橋體以「雙拱曲線」設計，橋塔外觀如同二隻牛角，象徵「牛罵頭文化」，包覆材為造形穿孔板的六角形孔洞如同米粒，象徵「清水過去盛產稻米」及「清水特產米糕」意象。

橋體中央雙拱合十部份，搭配燈光，在夜間如同眼睛一般，照亮鐵道像燈塔一樣給遠在外地的遊子一個指標，打造「清水之眼」美麗意象及地標。

台中市議長張清照表示，過去前、後站出入不方便，現在只要3分鐘，前站車流量不打結、後站會發展，清水更繁榮。副議長顏莉敏說，「清水之眼」是熱門打卡景點之一，今天晚上要揪議長來現場，打卡帶動熱潮。現場市議員楊典忠、陳廷秀與運動局長李昱叡、台鐵局台中運務段段長蘇鎮霖、清水火車站站長張世來等人到場。

斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，日夜都美麗。圖／台中市建設局提供
斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，日夜都美麗。圖／台中市建設局提供
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘。記者林佩均／攝影
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘。記者林佩均／攝影
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影
斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，日夜都美麗。圖／台中市建設局提供
斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，日夜都美麗。圖／台中市建設局提供
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影
台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，稱讚是清水新網紅打卡地標。記者林佩均／攝影
斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，日夜都美麗。圖／台中市建設局提供
斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合清水火車站前後站距離，徒步只要3分鐘，日夜都美麗。圖／台中市建設局提供

火車站 盧秀燕

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