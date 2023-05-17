影／蚵農載2車壞掉牡蠣 要求撤銷彰濱晶鼎焚化爐開發案

彰濱晶鼎焚化爐興建案，先後引發地方及環團抗爭，今天再有上百名彰化沿海蚵農，開著兩輛載有壞掉牡蠣的蚵車，前往位在鹿港鎮的縣議員郭燕陵服務處陳情，擔心焚化爐造成的環境汙染，將危害蚵農生計，要求中央盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案。針對蚵農的訴求，縣府表示，晶鼎焚化爐是否撤銷，權責在經濟部工業局；工業局之前僅表示，要求業者持續與民眾做好溝通。

彰化縣政府指出，晶鼎公司位於非都丁種建築用地案，業者今年3月16日向縣府申請圍牆雜項執照，仍未核准，由於業者違法先行施工，經鹿港鎮公所4月10日查報違建，縣府已勒令停工，後續縣府將依建築法處分。至於晶鼎焚化爐是通過環評並由經濟部工局核發許可，若要撤銷，權責仍在工業局。

來自鹿港、福興及芳苑鄉沿海的蚵農上百人，今天上午陳情時，也同時成立自救會，與會的還有縣議員郭燕陵、施佩妤、福興鄉長蔣煙燈、各級民代及鹿港、福興及芳苑鄉村里長、環團代表等，現場拉起寫有「搶救珍珠蚵，拒設晶鼎焚化爐」、「晶鼎焚化爐案」、「蚵農要生存，反對晶鼎焚化爐」等抗議海報，並高呼口號。

蚵農表示，他們大多超過三代承襲養蚵事業，發現近幾年來，牡蠣越來越難養，疑似工業過度發展，環境汙染品質沒有總量管制，政府沒好好為環境把關。如今，在緊鄰養蚵地點的彰濱工業區，繼線西區有六座焚化爐後，又要在鹿港區建兩座，要蚵農們怎麼生存？蚵農要求縣府及中央環保署、經濟部工業局盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案，讓蚵農可以世世代代傳承下去。

縣議員郭燕陵表示，蚵農相對於其他產業顯得弱勢，將串連酪農及蛋農，一起向中央及縣府表達，要求盡速撤銷晶鼎焚化爐開發案。

彰濱晶鼎焚化爐興建地點，鄰近全國最大的福興鄉酪農產區及芳苑鄉雞蛋產區，引來飼養戶抗議，環團及醫界並發起連署反對，環團在本月3日並到立法院陳情。當時，經濟部工業局官員表示，晶鼎雖然已經通過環評，但還未拿到地方政府核發的執照，已經要求前期施作作業停工，也會要求者做好溝通，讓民眾知道其中有多道機制來保護環境。