扁桃腺膿瘍可能致命 妥善治療數日內可康復

1名男性最近連續多日喉嚨痛，日前發現張口困難、講話含糊不清，連喝口水都「有如刀割」就醫發現右側扁桃腺周邊組織嚴重化膿腫脹，且有敗血症跡象，所幸醫師趕緊安排手術切開引流及給藥治療，才恢復健康。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師蔡慶諭說，喉痛是上呼吸道感染的症狀之一，原因以感染發炎最常見，依部位及嚴重程度區分，輕者包括鼻咽炎、咽喉炎、扁桃腺炎，嚴重者則有會厭炎、扁桃腺周圍膿瘍等，許多人可能對喉嚨痛不以為意，但若輕忽甚至置之不理，可能會有生命危險。

他說，患者並無慢性病史，不過到門診時，因喉痛導致幾乎無法流暢描述症狀，僅表示喉嘴痛了5天，有間歇性發燒，原本以為只是小感冒，便到藥局買成藥服用，然而症狀沒有好轉，反倒出現說話含糊不清及喘不過氣症狀，連喝水都會痛。

檢查發現，患者的疼痛以單側為主，右側扁桃腺化膿，扁桃腺周圍組織如軟顎、側咽壁都嚴重腫脹，連懸壅垂都被推移至對側，因此確診為「右側扁桃腺周圍濃瘍」，抽血檢查結果已有敗血症跡象，於是安排住院接受膿瘍切開引流手術，並予抗生素及輸液治療，5天後康復出院。

蔡慶諭說，扁桃腺周圍膿瘍是細菌感染所致，主要是扁桃腺周圍的小唾液腺發炎化膿，因積膿無法排出而導致周圍軟組織腫大。除了會有喉嘴痛、發燒、張口困難、吞嚥困難或說話時含糊不清等表現，若未及時治療，膿瘍會向其他深頸部潛在空間擴展，甚至向下到縱膈腔影響到心臟造成致命危險。

他說，除了給藥、切開引流，一般也會將抽取出的膿汁進行細菌培養，以利後續調整抗生素。此外，有別於常見的扁桃腺發炎，扁桃腺周圍膿瘍造成的喉嚨痛多為單側，也較容易造成張口困難，只要能提早發覺症狀，盡快就醫，多半能在數日內恢復正常。