中市預約早療聯合評估 家長：宛如搶演唱會門票

台中市目前0到6歲接受早療服務的孩童有5691人，必須先經過聯合評估中心評估才能接受早療補助。民進黨議員張芬郁今天質詢表示，聯合評估預約不易，仿如秒殺搶演唱會門票，要求增加名額，副市長王育敏表示，市府非常重視早療，因此補助比其他縣市高，會再研議建置預約資訊平台，讓家長知道哪裡有資源可使用。

民進黨議員張芬郁表示，台中市今年再增加3家醫院辦理聯合早療評估，共10家醫院，去年有4490人接受評估，但家長反應要預約早療聯合評估，仿若搶演唱會門票，開放預約幾分鐘，馬上額滿，必須再等下個月，或是轉戰其他家醫院，一家一家詢問，相當耗時、辛苦。

張芬郁說，台中市早療自費補助金額一般戶每月4000元，優於中央3000元，雖金額優於中央，但不給門票，也無法接受補助，要求衛生局設置早療聯合評估預約資訊平台，讓家長可以清楚那家醫院尚有名額，並提供醫療資訊共享，讓家長了解早療資源，無須像瞎子摸象，仰賴互相通報。

台中市衛生局長曾梓展表示，據統計台中市過去幾年補助發展遲緩聯合評估個案愈來愈多，109年有3000多位到今年有5000位，台中市過去有7家醫院做發展遲緩聯合評估中心，今年再增加3家，共10家做發展遲緩聯合評估中心，可供近5000名取得評估服務。近年也發現民眾有集中，不太願意跨區就醫現象，衛生局會積極規劃一個平台，協助民眾儘速獲得聯合評估服務。

社會局指出，台中市針對發展遲緩兒童早期療育自費療育費用補助，一般家庭每月療育費用，含交通費用最高補助4000元，高於中央規定補助基準，也優於其他五都現行療育補助3000元；另外，低收入戶家庭補助5000元，與全國一致。