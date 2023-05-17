台中每日廢水排放量六都之冠 議員籲加快廢水減排措施

廢水排放衝擊環境，若未加以制止任由汙染擴大，對環境造成嚴重傷害。議員今質詢表示，台中市連續３年每日廢水排放量皆六都最多，嚴重影響居住品質，要求市府加快廢水減排措施的腳步。台中市環保局長陳宏益表示，已要求沒在工業區及專排內的電鍍業，在排放前裝水管家，由市府監測是否合格，8成以上業者都願意配合，不配合的業者會加強稽查。

國民黨議員朱暖英表示，依環保署公布數據，近3年台中每日廢水排放量，分別為108年66.39噸、109年63.03公噸、110年58.59公噸，連續3年每日廢水排放量皆為六都之冠，呼籲環保局要加快台中市廢水減排措施的腳步。

朱暖英說，目前台中市公共汙水下水道普及率25.6%、專用汙水下水道普及率11.88%、建築物汙水設施設置率11.88%，但每日廢水排放能接管處理的比率低，形同廢水量多，處理量能少。她舉例南屯麻園頭溪的排水溝，就常不定時排放異味廢水，當地大樓林立、人口密集，影響鄰近居民品質，每到夏天味道臭翻天，市府應想辦法杜絕。

朱暖英建議環保局應與水利局合作，盤點有偷排廢水記錄的用戶，要求配合接管，納入汙水下水道處理系統，不能放任廢水排放，衝擊居住環境。

環保局長陳宏益表示，市府去年起針對沒在工業區及專排內的電鍍業共200多家，要求業者在排放前裝水管家，市府主動監測pH值及導電度，監測數字若超過標準，就會第一時間以手機訊息通知業者，約8成以上的工廠都願意配合，不配合的業者則會優先加強稽查。

陳宏益表示，環保局將持續與水利局及經發局跨局處合作，針對家庭汙水推動下水道接管及事業廢水採源頭管理完善設備操作，共同維護台中河川水體環境，提升民眾生活居住品質。